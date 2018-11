Dormettingen Bauherren genießen große Freiheiten

Dormettingen. Der Balinger Planer Klaus Grossmann stellte in der Sitzung des Gemeinderats den Entwurf für den Bebauungsplan vor. In dem Mehrfamilienhaus sind sechs Wohneinheiten erlaubt, pro Doppelhaus sind es zwei.

Für jede Wohnung, egal wie groß diese ist, sind zwei Stellplätze vorgeschrieben, die auf dem zu bebauenden Areal verwirklicht werden müssen. Für das Mehrfamilienhaus bedeutet das, dass eine Tiefgarage gebaut werden muss. Damit will man laut Müller erreichen, dass es in der Oberen Dorfstraße sowie in der Kaffeebühlstraße später keine Probleme mit dem Parken gibt.

Den Bauherren werden hinsichtlich der Gestaltung große Freiheiten eingeräumt. Bei den die Doppelhäusern sind alle Dachformen erlaubt. Die maximale Höhe der Gebäude richtet sich nach der Dachform: bei einem Sattel- und Walmdach sind es 8,50 Meter, bei einem Pultdach 7,50 Meter und bei einem Flachdach 6,50 Meter. Auch die Farbe der Eindeckung ist nicht vorgeschrieben.