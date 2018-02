Dormettingen Auch Generationenwohnen möglich

Dormettingen. Das Balinger Planungsbüro Klaus Grossmann ist, wie berichtet, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit der Überplanung des Bereichs betraut worden. Grossmann stellte dem Gremium erste, grobe Ideen zur Bebauung vor. Im Blick dabei stünden unter anderem geringe Erschließungskosten und die Berücksichtigung der Anliegerinteressen.

Grossmann wies darauf hin, dass das Areal eine topografische Zäsur erfahren und in zwei Teilflächen aufgeteilt werden könne.

Die Lage des kleinen Wohngebiets an der Hauptachse Obere Dorfstraße sei sehr zentral: "Es ist ein wertvolles Innerortsgebiet." Der Standort, so Grossmann, habe eine besondere Bedeutung bei der Ortskernentwicklung. So spreche die Lage der Kaffeebühlstraße in Sichtweite zur Kirche und zum Kindergarten für sich: Zum Rathaus sind es gerade mal 390 Meter, zum Einzelhandel 260 Meter, zur Turnhalle 470 Meter, zum Kindergarten 230 Meter und zur Bushaltestelle 240 Meter.