Dormettingen Alle Farben legt beim Elements-Festival auf

Wenn einmal im Jahr das SchieferErlebnis in Dormettingen so richtig in Schwingung gerät, ist klar: Das Elements Festival findet statt. Am 22. und 23. Mai steigt die sechste Auflage für Freunde der elektronischen Musik. Und die dürfen sich auch dieses Mal wieder auf einige Neuheiten freuen. "Zum ersten Mal werden wir am Festival-Freitag zusätzlich die Seebühne - die Techno Stage - und den ganzen Bereich darum herum öffnen", verrät Organisator Björn Freyberg. Damit gebe es 2020 zum ersten Mal zwei vollwertige Festivaltage. Heißt: drei Bühnen mit insgesamt mehr als 40 DJs und Live-Acts.