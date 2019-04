"Aus familiären Gründen war und ist es uns derzeit nicht möglich, uns dem Event im nötigen Zeitumfang und mit der angemessenen Sorgfalt zu widmen", heißt es dort. Und weiter: "Unter den gegebenen Voraussetzungen wäre es allen Beteiligten gegenüber verantwortungslos, nun um jeden Preis an der Veranstaltung festzuhalten."

Das Festival sei jedoch nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, wird versichert. "Wir sind zuversichtlich, dass wir Euch zeitnah verkünden können, wann und in welcher Form es weitergeht." Der Termin sei lediglich "auf einen noch unbestimmten, späteren Zeitpunkt" verschoben.

Bei der Premiere im Jahr 2018 hatten die Veranstalter Pech gehabt: Zuerst waren die Headliner "Pretty Maids" abgesprungen und kurz darauf auch noch "We Butter The Bread With Butter". Zwei Bands, wegen denen nicht wenige Besucher den Weg nach Dormettingen angetreten hatten. Dennoch war die Besucherzahl bei dem Festival "überschaubar" geblieben.