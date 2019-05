Dormettingen 13. 000 Fans bei Elements Festival erwartet

Der Aufbau für das größte elektronische Festival in der Region verlaufe planmäßig, wenngleich das Regenwetter in den vergangenen Tagen etwas Probleme bereitet habe, sagt Freyberg. Die beiden Bühnen auf dem Festplatz und am See stehen, nun wird noch an der Licht- und Tontechnik gearbeitet. Mehr als 50 DJs aus den verschiedensten Genres von Techno und Tech-House über Future House bis hin zu Hardstyle und EDM werden an den Mischpults ihr Bestes geben.

Mit bis zu 30 Prozent mehr Besuchern rechnet Freyberg im Vergleich zum vorigen Jahr. Für den ersten Festivaltag, Freitag, 24. Mai, geht er von rund 5000 Musikfreunden, für Samstag, 25. Mai, von etwa 8000 Besuchern aus. Groß sei der Andrang auf die Camping-Tickets gewesen. "Da haben wir einen Zuwachs von 70 Prozent: Wir sind ausverkauft." Bei 2000 Campern haben die Verantwortlichen des Elements zunächst den weiteren Ticketverkauf gestoppt. Das sei auch dem Wetter geschuldet. Durchaus möglich, dass am Donnerstag noch weitere Campingkarten freigegeben werden – je nach Wetterlage und Zustand der Campingwiese.

Immer mehr Fans kommen von weit her