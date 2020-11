Doris Senger verlässt Partei Donaueschingerin erklärt Austritt aus AfD-Fraktion

Donaueschingen/Rottweil/Tuttlingen - Die AfD-Landtagsabgeordnete Doris Senger aus Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Dort sei ein entsprechendes Schreiben am Freitag eingegangen, erklärte Sprecher Thomas Hartung am Samstag. Nach Fraktionsangaben erklärte Senger, sie wolle ihr Mandat nun als fraktionslose Abgeordnete ausüben, da sie so besser in der Lage sei, das Parteiprogramm würdig zu vertreten. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Bernd Gögel, teilte dazu am Samstag mit, er nehme den Schritt mit Bedauern zur Kenntnis. Sengers Begründung sei für ihn aber nicht nachvollziehbar.