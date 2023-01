5 Traten im Finale gegeneinander an: Die späteren Turniersieger von "Pink Floyd" (links) und die Mannschaft "Dynamo Tresen" (rechts) Foto: Schwark

90 Spiele und 287 Tore gab es beim 29. Fußball-Dorfturnier, das vom VFR Klosterreichenbach auf die Beine gestellt wurde. 32 Mannschaften gaben alles.















Baiersbronn-Klosterreichenbach - Startberechtigt waren alle Spielerinnen und Spieler, die in der Gemeinde Baiersbronn wohnen, oder die in der Gemeinde seit dem 1. Dezember 2022 einem eingetragenen Verein, einer kirchlichen oder sozialen Einrichtung angehören oder in Baiersbronn arbeiten oder dort zur Schule gehen.

Die Gesamtorganisation hatte der Vorsitzende Oliver Schneider übernommen. Die Turnierleitung wurde von Thomas Pfaff und weiteren Mitglieder gestellt. Als Schiedsrichter waren Erich Beutter, Sven-Marvin Wolf, Benjamin Heindel und Haldun Aksakal mit viel Übersicht im Einsatz.

Diesmal nur an drei Tagen

Da es schwierig war, genügend Mitglieder zur Bewirtung zu finden, wurde das Turnier nur an drei Tagen gespielt. Normalerweise fand das Dorfturnier bisher immer an vier Tagen statt. Dennoch wurde die Veranstaltung zu einem großen Erfolg, was auch der ehrenamtlichen Arbeit von rund 60 Mitgliedern des VFR Klosterreichenbach und des Fördervereins zu verdanken war.

Vorsitzender Schneider war von der großen Besucherresonanz begeistert. Jeden Tag wurden rund 500 Fußballbegeisterte in der Sporthalle gezählt. Befürchtungen, dass nach der Pandemie weniger Zuschauer kommen könnten, trafen nicht ein.

Bürgermeister übernahm den Anstoß

Das Dorfturnier ist ein wichtiges Standbein für den Verein. Denn auch der VFR spürt, dass fast alle Kosten stark angestiegen sind. Schneider dankte daher auch der Gemeinde, dass gemeinsam mit allen Vereinen aus dem Murgtal am runden Tisch eine nachhaltige Lösung zur energiesparenden Nutzung der Sporthalle gefunden wurde.

Das Motto des Dorfturniers lautete: "Spaß an der Sache, Fair geht vor". So wurden während der Spiele nur kleinere Blessuren verzeichnet. Zum obligatorischen Anstoß der Vorrunde waren Bürgermeister Michael Ruf und Ortsvorsteher Karlheinz Nestle gekommen. Auch Landtagsabgeordnete Katrin Schindele schaute beim Firmenturnier und zur Siegerehrung vorbei.

Rundumbande sorgt für schnelleres Tempo

Schon zum zweiten Mal wurde das Turnier mit einer Rundumbande ausgetragen, was zu einem schnelleren Spiel und weniger Auszeiten führte. Die Mannschaften gaben dabei alles.

Gefeiert wurde am Abend beim Barbetrieb bis in die frühe Morgenstunden. "Man hat es einfach genossen, wieder gemeinsam zusammenzusitzen", so der Vorsitzende. Zum ersten Mal bot der Verein auch veganes Essen an, was sehr gut angenommen wurde.

Bei den Frauen gewinnt "Pink Floys Ladies"

Auf die Sieger des Turniers wartete der neue Wanderpokal, der von der Volksbank im Kreis Freudenstadt gespendet wurde. Im spannenden Finalspiel setzte sich "Dynamo Tresen" mit einem knappen 1:0 gegen "Pink Floyd" durch. Mit 3:0 gewannen die "Pink Floyd Ladies" im Endspiel der Frauen gegen "Schorlegewitter 1". Bei den Nichtaktiven spielten im Finale die "FC Jacks" mit 3:2 gegen die Nachwuchs Kicker von "Siehe zu und lerne". Im Finale der acht Firmenmannschaften hatte "Theurer’s schnelle Truppe" mit 2:1 gegen "Colordruck 1" die Nase vorne.