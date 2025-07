Beim Horst-Römpp-Gedächtnisturnier trat eine Vielzahl an Mannschaften in ganz unterschiedlichen Fußball-Disziplinen an.

Das Horst-Römpp-Gedächtnisturnier fand jüngst auf dem Sportgelände des SV Betzweiler-Wälde statt. Darüber berichtet der SV Betzweiler-Wälde in einer Pressemitteilung.

Neben dem Sommergarten fand am letzten Tag des Dorfturniers ein Jugendturnier mit 28 Mannschaften der Bambinis, F- und E-Junioren statt. Insgesamt waren elf Teams in der Kategorie Kleinfeld, fünf Elfmeter-Mannschaften nichtaktiv, zehn Mannschaften im Elfmeterschießen aktiv sowie 15 Teams beim Torwandschießen am Start.

Lesen Sie auch

Im Finale des Jedermann-Torwandschießens bezwang das Duo „2 kleine Jägermeister 2“ das Team „Wilhelma“. Den dritten Platz belegte „Roger Rabbit“ vor „Stoag 04“. Im Kleinfeldturnier gewann das „B-Team“ in einem sehenswerten Finale gegen „10 kleine Jägermeister“ mit 3:1. Im Spiel um Platz 3 konnten sich die „SVB-Legenden“ von „Am Wald dussa“ im Neun-Meter Schießen gegen „P1“ durchsetzen.

DJ Noah legte auf

In der Kategorie Elfmeterschießen aktiv bezwangen die „Futurestars“ souverän „Stein & Friends“ mit 10:8. Den dritten Platz belegte SK-Lation, die sich im kleinen Finale gegen „10 kleine Jägermeister“ durchsetzten. Im Elfmeterschießen der Nichtaktiven wurde die Traditionsmannschaft „Alpi Jäckle 2“ Erster vor den „Ricke Hexen“ und den Feuerlöscher.

DJ Noah sorgte am Freitagabend bei der SVB Sportlerparty sowie am Samstagabend im Festzelt für eine ausgelassene Stimmung. Wie bereits im vergangenen Jahr fand ein großes Jugendturnier am Sonntag auf dem Sportgelände statt. Bei angenehmen Temperaturen und kulinarischer Verpflegung sahen die Zuschauer unterhaltsame und spannende Spiele, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Bambinis und F-Jugend spielten außer Konkurrenz. Bei der E-Jugend belegte der SV Betzweiler-Wälde den dritten Platz. Im Spiel um Platz drei gewannen die SVB Junioren mit 1:0 gegen die SGM Marschalkenzimmern II. Im Finale bezwang die TSF Dornhan den SV Winzeln mit 2:0. Am Samstag konnten die SVB D-Junioren ihr Einlagespiel gegen die SGM Flourn-Winzeln für sich entscheiden.