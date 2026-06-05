Dorfsportwoche Gutach: Fünf Tage voller Sport, Spaß und Musik

Mit einem Fassanstich, vielen Gästen und einem abwechslungsreichen Programm ist die 50. Gutacher Dorfsportwoche gestartet.
Pünktlich zum Fassanstich der 50. Gutacher Dorfsportwoche hatte der Wettergott ein Einsehen mit dem TuS und der Regen hörte auf, so dass sich viele hundert Gäste im und um das Festzelt bei der Gutacher Hasemannschule zum Handwerkervesper einfanden. 125 Jahre TuS Gutach, 50 Jahre Dorfsportwoche 100 Jahre Handball und bereits im letzten Jahr 75 Jahre Skiabteilung war dem TuS Gutach Grund genug, die Dorfsportwoche erstmals mit einem „richtigen“ Fassanstich zu eröffnen.