Dorfsportwoche Gutach: Fünf Tage voller Sport, Spaß und Musik

Pünktlich zum Fassanstich der 50. Gutacher Dorfsportwoche hatte der Wettergott ein Einsehen mit dem TuS und der Regen hörte auf, so dass sich viele hundert Gäste im und um das Festzelt bei der Gutacher Hasemannschule zum Handwerkervesper einfanden. 125 Jahre TuS Gutach, 50 Jahre Dorfsportwoche 100 Jahre Handball und bereits im letzten Jahr 75 Jahre Skiabteilung war dem TuS Gutach Grund genug, die Dorfsportwoche erstmals mit einem „richtigen“ Fassanstich zu eröffnen.

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ – mit diesem Raiffeisen-Zitat begrüßte TuS-Chef Martin Heinzmann die Gäste und unterstrich die Gemeinschaft und den große Zusammenhalt im TuS. „Wir haben bewusst auf einen großen Festakt verzichtet, denn wir wollen alle fünf Tage TuS live erleben und spüren.“ Er dankte vor allem den über 400 Helfern, ohne die die Dorfsportwoche nicht zu stemmen wäre.

Großes Rahmenprogramm mit Musik und Clown

Mit „Lauterblech“, Clown Otsch, der Band „Barbed Wire“, Disco-Abend und vielem mehr bietet der TuS rund um das Dorfturnier ein Rahmenprogramm für alle Generationen. „Dank unserer Sponsoren können wir alles auch ohne Eintritt ermöglichen“, zeigte sich Heinzmann dankbar. „Allerdings sind wir uns auch bewusst, dass es Verständnis von unseren Nachbarn braucht, um solch eine Veranstaltung auf die Beine stellen zu können.“

Bürgermeister Siegfried Eckert gratulierte nicht nur mit einer Urkunde, sondern hatte auch noch einen Scheck im Gepäck und die Zusage, dass es im Sommer mit den zusätzlichen Geräteboxen für die Sporthalle losgeht. Er bezeichnete den TuS Gutach als pulsierendes sportliches Herz der Gemeinde und lobte die gute Zusammenarbeit sowohl im Verein als auch mit der Gemeinde. Für die größte Überraschung sorgte jedoch das Akkordeonorchester, das musikalisch auf der Videoleinwand mit der Dorfturnier-Hymne „1980-F“ gratulierte.

Das eigentliche Dorfturnier mit „Handball ohne Ende“ startete dann am Donnerstag um 11 Uhr, und auch das Rahmenprogramm mit Mountainbike sowie „Walk’n’Gym“ konnte noch trocken über die Bühne gebracht werden. Nachmittags mussten dann sowohl die Handballer als auch die Kinder ins Trockene umziehen. Rund 100 Kinder hatten Spaß mit Clown Otsch, der sich mit Klappstuhl, Trompete und Luftballon herrlich tollpatschig anstellte. Heute, Samstag gibt es für die Kinder neben Maltheke und Sportmobil ein Bastelprojekt, bei dem jeder sein eigenes Jubiläums-T-Shirt gestalten kann.

Am gestrigen Freitag fand dann die Vorrunde der Männer ihren Abschluss und im Festzelt brachte die Band „Barbed Wire“ alle Generationen auf die Tanzfläche. Die sechs Musiker hatten alles im Gepäck was das Publikum hören wollte. Die Ankündigung „Einer der besten Live-Acts, die Deutschland derzeit zu bieten hat“, war nicht übertrieben.

Weiteres Programm

Heute, Samstag, legt DJ Timo Deck für das eher jüngere Publikum auf. Nach so viel Party startet der Sonntag traditionell mit eine kleinen „Oase der Ruhe“. Pfarrer Moritz Martiny wird einen Gottesdienst im Festzelt halten, der von einem „TuS-Chörle“ musikalisch umrahmt wird, bevor es in die Endrunde um den Dorfmeistertitel geht. Nach den Endspielen, die ab 17.15 Uhr (Damen) und circa. 18 Uhr (Herren) stattfinden, werden die Preise der Tombola verlost. Hauptgewinn ist ein Catering der Metzgerei Lang für 15 Personen.