Dorfrundgang in Weitingen: Auf den Spuren der Vorfahren gewandelt

Über 50 Personen waren am Donnerstag der Einladung der „Weitinger Hoamet“ zu ihrem zweiten historischen Dorfrundgang gefolgt und lauschten den Ausführungen von Hermann Nesch und Elisabeth Speiser.

Treffpunkt war „wia früher uff’m Latschareplatz“. Die über 50 Teilnehmer ließen sich vom kühlen und trüben Wetter nicht abhalten. Rechtzeitig zum Start hatte es zudem aufgehört zu regnen. „Stadtführer“ waren „Hoamet“-Vorsitzender Hermann Nesch und seine langjährige Stellvertreterin und einstige Rathaus-Angestellte Elisabet Speiser.

Bei schönem Wetter gab es schon richtige Volksaufläufe Der „Latschareplatz“ war erst früher Anlaufstelle, vor allem abends, als von 1933 bis 1971 im Erdgeschoss des Rathauses sich die Milchsammelstelle befand. Die Bauern lieferten ihre Milch ab, die wiederum von anderen Leuten gegen Milchmarken zum Verbrauch abgeholt werden konnte. Da habe es bei schönem Wetter schon richtige Volksaufläufe gegeben, so Hermann Nesch. Die Leute hätten viel miteinander geredet und die Jungen miteinander geflirtet, „uff Schwäbisch: poussiert“.

Schul- und Rathaus im Jahr 1819 erbaut

Die Geschichte und Bedeutung der markanten Gebäude Nesch spannte den großen Bogen der Dorfgeschichte und schilderte zusammen mit Elisabeth Speiser die Geschichte und Bedeutung der markanten Gebäude, wovon einige auf der Denkmalliste des Landes stehen die Dorfmitte seit Jahrhunderten prägen. So das 1819 erbaute als Schul- und Rathaus, aus dem 1912 die Schule aber in ihr neues Gebäude am heutigen Buchenweg umzog. Nebenan befindet sich das ehemalige Gebäude aus dem Jahre 1780.

Kaplanei St. Sebastian wurde 1462 gestiftet Die Kaplanei St. Sebastian wurde 1462 durch Ritter Konrad von Weitingen gestiftet. Nach der Auflösung 1918 ging sie „aus etwas undurchsichtigen Gründen“ zunächst in Privatbesitz und erst 1938 an die Gemeinde zur Einrichtung von Lehrerwohnungen. Von 1941 bis 1971 war im Erdgeschoss die Gemeindewaschküche untergebracht, danach die Kreissparkassenfiliale und nun befindet sich dort das Baubüro der Jako-Baudenkmalpflege.

Die Veränderung der Infrastruktur Weiter säumen die ehemaligen Werkstätten mit Tankstelle von Felix und Bruno Bok (heute: Kleine Markthalle), der frühere Metzgerei-Gasthof „Krone“, die abgebrochene Dorfschmiede von Max und Andreas Gaus sowie der immer noch leestehende, denkmalgeschützte Brauerei-Gasthof „Adler“ den heutigen Dorfplatz. Weitere Themen waren die Veränderung der Infrastruktur. So sind 1957 noch 35 örtliche Gewerbebetriebe, darunter noch zwei der einst drei Bäckereien, aufgelistet.

Schwerpunkte waren auch die weiteren Gaststätten Schwerpunkte im Verlauf des Rundgangs waren auch die weiteren Gaststätten, darunter auch die 2013 abgerissene „Blume“ (eine ehemalige Bäckerei, daher auch der Name „Becke“), dahinter der ehemalige „Mohren“ der dem Kirchplatz schon 1750 verzeichnete „Hirsch“ mit seiner Brauerei, in dem 1907 die Schwesternstation mit dem Kindergarten eingerichtet wurde. An seiner Stelle steht heute das katholische Begegnungshaus.

Kirchliche Gebäude mit Jahrhunderte alter Geschichte

Die Geschichte der kirchlichen Gebäude Einen Schwerpunkt bildete auch die Geschichte der kirchlichen Gebäude, die bei der Wallfahrtskapelle bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht und bei der Kirche noch weiter zurück, wobei die jetzige Pfarrkirche 1515 eingeweiht wurde. Dazu gehörten auch der Kindergarten, die 1994 abgebrochene Pfarrscheuer (später „Josefsheim“ und heute Spielhalle des „Kindis“) und die 1948 abgebrochene Zehntscheuer. Hermann Nesch ging auch auf die Geschichte der aus dem 1512 stammenden großen „Wetterglocke von Weitingen“ und deren Sage ein. Er zitierte auch aus der Sage „Der Teufel und das schöne Bauernmädchen“, dessen Geschehen sich in einer heimischen Wirtschaft zugetragen haben soll.

Vielfältige familiäre Hintergrundgeschichtchen Elisabeth Speiser verband die Ausführungen jeweils mit vielfältigen familiären Hintergrundgeschichtchen. Sie ist in dieser Beziehung bis ins kleinste Detail eine unerschöpfliche Fundgrube. Auch der Humor kam nicht zu kurz. Beide „Stadtführer“ würzten ihre Ausführungen nämlich auch mit Anekdoten und Sprüchen mancher alten Originale sowie mit vielen Übernamen von Personen, Häusern und Straßen.

Informatives und vergnügliches Erlebnis Folglich wurde der Rundgang nie langweilig, sondern zu einem sehr informativen und vergnüglichen Erlebnis. Danach saßen fast alle Teilnehmer noch lange in der schmucken „Hoametscheuer“, dem ehemaligen Lagerhaus der 1948 erbauten Spar- und Darlehenskasse und späteren Raiffeisenbank, beisammen und warfen erneut einen Blick die umfangreiche historische Sammlung der „Hoamet“.