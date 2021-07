1 Wer vom Dorf kommt, lässt sich durch Regen die Feierlaune nicht verderben, fanden diese jungen Frauen beim Dorfrocker-Konzert in Weilheim und bildeten die erste Reihe vor der Bühne. Hinter ihnen saßen viele Besucher auf ihren Traktoren. Foto: Ullrich

Die Band Dorfrocker hat auf ihrer "Traktour" auch in Weilheim Station gemacht.

Hechingen-Weilheim - Dass die Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann aus Unterfranken wissen, wie es auf dem Dorf zugeht, wurde deutlich. Ihr kurzfristig anberaumter Auftritt auf dem Weilheimer Bleichberg stand am Donnerstag auf der Kippe. Der Regen wäre egal gewesen, aber ein Gewitter drohte. Die Besucher, teilweise aus den Kreisen Rottweil, Freudenstadt Sigmaringen, Horb und Tübingen drückten die Daumen. Viele waren in Arbeitskluft oder ländlichen Festtagsaufzug angereist. Tracht war oft zu sehen, und einige Zuhörer waren mit Traktoren da, die im Hintergrund aufgestellt eine tolle Kulisse gaben. Am Ende verzog sich das Gewitter und es konnte los gehen.

Lob auf die Landwirte

Das Repertoire der Dorfrocker ist eine Mischung aus Rock, Schlager, Country und volkstümlicher Musik, wobei die Achtung vor der Landwirtschaft eine große Rolle spielt und Traktorfahrer hervorgehoben werden. Das Publikum ging trotz immer wieder einsetzendem Regen mit guter Laune mit. Der Weilheimer Kleintierzuchtverein als Veranstalter bewirtete. Am Ende waren alle sehr zufrieden. Keine Frage, dass die Dorfrocker es ernst meinten als sie sagten: "Wir kommen im nächsten Jahr sehr gerne wieder".