Dorfplatz in Weilersbach: So geht es mit vergifteter Erde weiter

„Der Einbau des belasteten Erdaushubs unter einer geschlossenen und wasserundurchlässigen Tragschicht ist erlaubt. Sein Einbau ist unter dieser Bedingung beim neuen Feuerwehrgerätehaus und im Neubaugebiet Schlegelberg möglich. Es muss sicher sein, dass kein Wasser in den Erdaushub gelangt. Somit wird vermieden, dass die Schadstoffe dadurch ausgewaschen werden“, so der Wortlaut der Regelung.

Ortsvorsteherin Yvonne Schuler verwies darauf, dass sich Mehrkosten dadurch nicht ganz vermeiden lassen. Eine kostenintensive Entsorgung auf einer Deponie lässt sich dadurch aber umgehen.

Der Dorfplatz

Was die Fertigstellung des neuen Dorfplatzes anbelangt, ist die Einhaltung des Terminplans weiterhin möglich. Nach der Wiederaufnahme der Arbeiten, steht in den kommenden zwei Wochen der Abschluss des ersten Bauabschnitts bevor. Es ist geplant, dass der zweite Bauabschnitt inklusive Neugestaltung im Bereich Weiher-Ammelbach im kommenden Jahr beginnt und die komplette Sanierung des Dorfplatzes termingerecht bis Ende 2026 erfolgt ist.

Das Neubaugebiet

Nach Plan laufen derzeit auch die Erschließung des Neubaugebiets Schlegelberg und die Erweiterung des Glasfasernetzes im Ort. Ortsvorsteherin Schuler bat um Verständnis, dass es aufgrund des Ausbaus der Breitbandversorgung verstärkt zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen kann, die Umleitungen erfordern.

Das Feuerwehrgerätehaus

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses schreitet voran. Der Innenausbau und die Gestaltung der Außenanlagen inklusive Hofausfahrt und Bau der Außentreppe schreiten voran. Demnächst sollen die Tore kommen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Roland Schuler erinnerte daran, dass es möglich ist, sich nahezu wöchentlich über den bebilderten Baufortschritt auf der Homepage der Feuerwehr Villingen-Schwenningen zu informieren.

Öffnungszeiten im Rathaus

Ortsvorsteherin Schuler teilte mit, dass aufgrund der Digitalisierung ab sofort die Ortsverwaltung am Freitag geschlossen bleibt. „Wir benötigen diese Zeit, um die Transformation möglichst rasch und effektiv umsetzen zu können.“ Schuler ergänzte, dass sich an den anderen Wochentagen die Öffnungszeiten der Ortsverwaltung von 8.30 bis 11.30 Uhr, zudem am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr nicht ändern. Die Wahl fiel aufgrund der geringen Besucherresonanz bewusst auf den Freitag.