Dorfmitte Wittershausen: Ein Meilenstein der Ortsentwicklung

8 Raphaël Carreira (vordere Reihe, von links), Bürgermeister Stefan Hammer mit der Förderplakette, die ehemalige Ortsvorsteherin Kerstin Jauch, Kämmerin Melanie Hägele und Ortsvorsteher Helmut Maier mit den Ortschaftsräten, die sich in drei Wahlperioden mit der Nutzung des Grundstücks Vöhringer Straße 10 befassten und das Thema Dorfplatz nun zum Abschluss bringen konnten. Foto: Fahrland

Die Feuertaufe ist bestanden: Der Treffpunkt Dorfplatz mit Wasserspiel in der Ortsmitte wurde feierlich eingeweiht.









Mit festlicher Beflaggung, Ansprachen, Blasmusik und Bewirtung wurde der neugestaltete Dorfplatz in der Ortsmitte am vergangenen Samstag offiziell seiner Bestimmung als Begegnungsstätte und Veranstaltungsort übergeben und auf Anhieb bestens angenommen. Zahlreiche Bürger und geladene Gäste bekundeten durch ihre Teilnahme an der Feierstunde bei trockener, aber kühler Witterung Interesse und Wertschätzung.