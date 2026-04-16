Dorfmitte in Mühlheim: „Mensch statt Auto“ ist das Ziel

Weniger autofreundlich, aber mehr Lebensqualität für die Menschen – die Sanierungsmaße in Mühlheim soll wieder mehr Dorfcharakter in den Sulzer Teilort bringen.
Die Ortsmitte – in Mühlheim liegt die nicht direkt an der verkehrsreichen Ortsdurchfahrt, sondern etwas „versteckt“ im Areal zwischen Rathaus und Kilianskirche. „Die Anlagen sind schon alle in die Jahre gekommen, aber ortsprägend – und sollen erhalten bleiben“, erklärt André Leopold vom Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro den Stadträten im Ausschuss Technik und Umwelt.