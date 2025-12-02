Dorfmitte Holzen: Wo Oceandrum und Regenmacher verheißungsvoll rauschen

1 Auf der Bühne in der Dorfmitte Holzen trafen Tilo Wachter, Martin Kutterer und Tonio Paßlick zusammen. Foto: Elsa Tannenberg-Paßlick Mit Texten und Klängen wurde das Publikum am Sonntag in eine imaginäre Welt der Ahnen entführt. Dafür gab es viel Applaus im Kulturraum „Dorfmitte“ in Kandern-Holzen.







Link kopiert



Anfang des Jahres hatte das Trio der beiden Klangkünstler Tilo Wachter aus Müllheim und Martin Kutterer aus Kandern mit dem Rezitator und Flötisten Tonio Paßlick aus Weil am Rhein die Raunächte zwischen Weihnachten und Dreikönig zum Thema gemacht. Am Sonntag kreisten im Konzert mit dem Titel „Im Kreis der Ahnen“ Texte und Klänge um eine Erfahrung in Raum und Zeit, die sich durch das Leben aller Menschen und Kulturen zieht, heißt es in einem Nachbericht.