Dorfmitte Holzen: Philipp und Jeannine Blessing eröffnen ein Pop-up-Restaurant

Die Freude ist groß im Storchendorf Holzen: Ab dem 12. Juni kehrt Leben in die Gastronomie in der Dorfmitte ein.
Das Ehepaar – Jeannine (30), gebürtig aus Lörrach, und Philipp Blessing (32), aus dem Allgäu stammend – liebt es, mit Aromen zu experimentieren. Gäste dürfen sich bei Blessings Pop-up auf spannende Gerichte freuen: „Auf zu neuen Ufern“ „Gesund und munter“, „Zurück zu den Wurzeln“ oder „unsere Handschrift“ steht auf der Speisekarte, die „zum Teilen, Ergänzen oder selbst Genießen“ vom Vesper über Maultaschen, Wurstsalat und Fleischküchli bis zum US-Bavette oder Iberico Presa und Desserts auch eine Auswahl für „unsere kleine Helden“ bereithält.