Dorfmeisterschaften mit Gewehr: In Villingendorf wird sehr genau gezielt

Mit genau 200 Teilnehmern war das Jedermannschießen in Villingendorf sehr gut besucht. Das Niveau der Schützen bewegte sich, wie die Jahre zuvor, auf einem hohen Level. Erstmals wurde die Anmeldung mit einem Online-Formular ermöglicht.

Sportleiter Christoph Bauer beglückwünschte bei der Siegerehrung die besten Schützen zu mehreren 100er-Serien. Erneut gab es für die besten Schützen, als Sofortpreis eine Silbermünze zu erringen, wovon zehn Stück ausgegeben wurden. Zu gewinnen gab es Pokale, Geschenkkörbe, Sach- und Geldpreise.

KK-Meisterserie

In der KK-Meisterserie schoss sich Ulrike Sekinger mit 50 Ringen auf den ersten Platz, gefolgt von Beate Strittmatter und Martin Sekinger, beide mit jeweils 49 Ringen.

In der KK-Mannschaftswertung siegte die Mannschaft Sekinger & Co. (146 Ringe). Die Mannschaften Cavemen Damen mit 141 Ringen und Köra-Packmat KK mit 139 Ringen belegten die darauffolgenden Plätze.

Mit dem Luftgewehr

Celina Huber schaffte es bei der Einzelwertung Luftgewehr auf die oberste Stufe des Siegertreppchens. Leon Sauser und Ulrike Sekinger belegten hier die Plätze zwei und drei. Alle drei schafften mehrfach 100 Ringe, weshalb die Siegentscheidung bei den Deckserien fiel.

Die besten Schüsse

Der Schützenverein prämiert beim Jedermannschießen immer die besten Schüsse. Hierbei wird geprüft, wie weit ein Schuss von der Mitte der Scheibe abweicht. Celina Huber sicherte sich mit einem 2-Teiler den Sieg. Knapp dahinter zählten die Treffer von Ulrike Sekinger (4-Teiler) und Janina Sekinger (7-Teiler).

Luftgewehr-Teams

Die Mannschaft Sekinger & Co sicherte sich im Luftgewehrschießen in der allgemeinen Wertung mit 399 Ringen den ersten Platz. Platz zwei belegten „Die Jäger“ mit 396 Ringen, Platz drei ging an die Mannschaft Cavemen Herren mit 392 Ringen.

Bei den Damenteams schafften die Cavemen Damen mit 396 Ringen den ersten Rang. Die Zulassungsstelle folgte mit 378 Ringen, knapp dahinter „Tina’s Turners“ mit 374 Ringen.

Weitere Preise

Die Mannschaft mit den meisten Teilnehmern wurde mit einem Preis bedacht, dieses Jahr ging dieser an die Firma Reger Medizintechnik. Zuletzt wurde unter den Gästen diverse Preise verlost. Der Schützenverein bedankt sich bei allen Helfern, den Sponsoren und bei allen Teilnehmern.