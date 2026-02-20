Dorfleben vor 200 Jahren: Drei Dundenheimer bringen historisches Buch über den Ort heraus

Die Dundenheimer Werner Erb, Hans Rudolf und Josef Zeil haben ein historisches Buch über den Ort vor 200 Jahren geschrieben. Es beschreibt die Herausforderungen der damaligen Zeit.

Auf eine interessante Zeitreise werden die Leser des Buches „Dorfleben vor 200 Jahren – Vom Wäsele, Strom und Entenköpfer“ “ mitgenommen, das vom Arbeitskreis Dundenheim des Historischen Vereins Neuried herausgegeben wurde. Werner Erb, Hans Rudolf und Josef Zeil haben über vier Jahre lang alte Gemeindeprotokolle aus den Jahren 1837 bis 1929 aus der Altdeutschen- und der Sütterlinschrift in die heutige Schrift übertragen und es auf 187 Seiten mit Anmerkungen, Erläuterungen und Fotos ergänzt.

Die Arbeit war eine große Herausforderung, da die Protokolle in sehr unterschiedlichen Handschriften verfasst wurden und oft nur schwer zu entziffern waren. Die Gemeindeakten halten wichtige Meilensteine der dörflichen Entwicklung fest, darunter die Elektrifizierung oder der Anschluss an das „Bähnle“, eine Schmalspurbahn, die Straßburg/Kehl mit Offenburg und Lahr verband.

Schulvorstand legte Ferien für Kinder fest

Darüber hinaus geben die Protokolle Einblicke in zahlreiche Aufgaben des Dorfes, wie Feuerwehr, Verwaltung, Schule oder Jagd. Beim Lesen wird deutlich, dass die so genannte „gute alte Zeit“ vor 200 Jahren für die meisten Menschen einen harten Arbeitsalltag mit sich brachte.

Sommerferien am Meer in Spanien? An das, was heutzutage für viele selbstverständlich ist, haben die Dundenheimer Kinder vor 200 Jahren nicht einmal im Traum gedacht. Wie aus den Schulprotokollen in dem Buch zu entnehmen ist, mussten die Kinder in dem landwirtschaftlich geprägten Dorf neben der Schule in erster Linie auf dem Bauernhof der Familie mitarbeiten.

Die Ferien wurden vom Schulvorstand entsprechend festgelegt: eine Woche zur Saatzeit, eine Woche in der Heuernte, drei Wochen in der Ernte und drei Wochen im Herbst für die Ernte der Kartoffeln, Äpfeln und des Winterfutters. Und wenn die Kinder einmal zum Nachsitzen in der Schule bleiben mussten, beschwerten sich die Eltern darüber, dass sie nicht rechtzeitig nach Hause kamen, um in der Landwirtschaft zu helfen.

Der Mann musste für die Ehe vor dem Gemeinderat erscheinen

Heute schlicht nicht mehr vorstellbar ist, was damals die Regel war: Wenn ein Mann heiraten wollte, musste er vor dem Gemeinderat erscheinen und eine entsprechende Mitteilung auch bezüglich der Herkunft seiner zukünftigen Frau machen und darum bitten, dass diese „bürgerlich aufgenommen wurde“. Dabei wurde auch offengelegt, ob und in welcher Höhe diese eine Mitgift in die Ehe brachte.

Nachtwächter blies jeden Abend in sein Horn

Darüber hinaus ging es darum, dass der zukünftige Ehemann sein Bürgerrecht antreten wollte. Natürlich finden sich im Buch auch Beispiele von bitter armen Menschen, oft aus kinderreichen Familien, bei denen es schlicht ums Überleben ging.

Ganz selbstverständlich ist in den Protokollen die Rede von dem Nachtwächter, der an jedem Abend durch die Straßen ziehen und zu bestimmten Uhrzeiten das Horn blasen musste. Ab dem 1. Januar 1889 gab es dann keine Nachtwache mehr, weil das Dorf eine Straßenbeleuchtung bekam.

Diese und viele andere Begebenheiten aus der Vergangenheit werden in den in dem Buch veröffentlichten Gemeinderatsprotokollen anschaulich geschildert. Sie lassen erahnen, welche Themen die Menschen damals im Alltag beschäftigten. Abgerundet wird das Werk durch humorvolle und bemerkenswerte Anekdoten aus vergangenen Zeiten.

Das historische Buch ist im Dundenheimer Rathaus sowie im Bürgerbüro in Altenheim während der üblichen Öffnungszeiten zum Preis von 35 Euro erhältlich.

Über den Verein

Der Historische Verein Neuried setzt sich für die Lokalgeschichte ein und betreut das Heimatmuseum Neuried. Gegründet wurde der Verein bereits 1977. Jeder Ortsteil Neurieds ist durch eine Arbeitsgruppe vertreten, die eigenständig die Ortsgeschichte recherchiert und dokumentiert. Im Verein angegliedert ist zudem die Trachtengruppe Altenheim, die sich der Brauchtumspflege verschrieben hat. Sie nimmt mehrfach im Jahr an verschiedenen Festzügen teil und präsentiert dabei die hiesigen Ortstrachten. Das Heimatmuseum Neuried ist jeden 1. und 3. Sonntag im Monat, von 14:00 bis 17:00 Uhr, für Besucher geöffnet.