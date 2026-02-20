Dorfleben vor 200 Jahren: Drei Dundenheimer bringen historisches Buch über den Ort heraus

Die Dundenheimer Werner Erb, Hans Rudolf und Josef Zeil haben ein historisches Buch über den Ort vor 200 Jahren geschrieben. Es beschreibt die Herausforderungen der damaligen Zeit.
Auf eine interessante Zeitreise werden die Leser des Buches „Dorfleben vor 200 Jahren – Vom Wäsele, Strom und Entenköpfer“ “ mitgenommen, das vom Arbeitskreis Dundenheim des Historischen Vereins Neuried herausgegeben wurde. Werner Erb, Hans Rudolf und Josef Zeil haben über vier Jahre lang alte Gemeindeprotokolle aus den Jahren 1837 bis 1929 aus der Altdeutschen- und der Sütterlinschrift in die heutige Schrift übertragen und es auf 187 Seiten mit Anmerkungen, Erläuterungen und Fotos ergänzt.