Dorfleben in Hausen: Auch hinterm „Adler“ wird gewirtschaftet

Dass das Hausener Original Mario Brugger Hebelmusiker und Fasnächtler ist, wissen alle. Aber er hat noch ein drittes Hobby, das er mit ebenso viel Leidenschaft ausübt.
Als Hobbygärtner bewirtschaftet Brugger den zum Dorfgasthaus „Adler“ gehörenden Garten. Die zirka 50 Quadratmeter große Grünfläche neben dem Hebelhaus gehört zum „Adler“, in dem Mario Bruggers Lebensgefährtin Andrea Behringer die Gäste bewirtet. Brugger selbst kümmert sich um den Garten, an dem viele Hausener jeden Tag vorbeikommen.