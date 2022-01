1 Diana und Christian Milles stehen mit ihrem Sohn Julian (links) und Bürgermeister Heiko Lebherz (rechts) vor dem Rathaus in Ratshausen. Die Dotternhausener Bäckerei Milles feiert dort an diesem Samstag die Wiedereröffnung des Dorfladens. Foto: Wagner

Der Dorfladen in Ratshausen wird am Samstag, 15. Januar, von der Bäckerei Milles aus Dotternhausen neu eröffnet.















Ratshausen - Im Ratshausener Dorfladen beginnt eine neue Ära: Am kommenden Samstag, 15. Januar, öffnet der Dorfladen im Rathaus unter der neuen Führung von Christian und Diana Milles. Die Bäckereifamilie aus Dotternhausen tritt die Nachfolge des Schömberger Bäckers Christoph Besenfelder an, der den Laden wegen Personalmangels aufgegeben hatte.

Angebote am Eröffnungstag

Eigentlich sollte die Neueröffnung des Dorfladens mit den neuen Betreibern mit einem offiziellen Empfang gefeiert werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Corona-bedingt habe die offizielle Eröffnung aber abgesagt werden müssen.

Diana und Christina Milles betonen: "Wir möchten den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken und versuchen, den ausgefallenen Empfang mit verschiedenen Angeboten am Eröffnungssamstag zu ersetzen" – ganz nach dem Motto "Wer weiter denkt, kauft näher ein".

Breites Sortiment

Die Bäckerei Milles mit Stammsitz in Dotternhausen betreibt in Schörzingen, Dormettingen, Neukirch und Weilstetten weitere Filialen. Der Familienbetrieb, in dem auch die Söhne Julian und Dominik Milles als gelernte Bäcker mitarbeiten, hat 35 Beschäftigte. "Derzeit haben wir einen guten Stamm an Mitarbeitern", sagt Christian Milles. Er betont aber, "dass es schwer sei, gute Leute zu finden".

Den Dorfladen in Ratshausen, so Milles, werden eine feste Kraft und eine Aushilfe führen. Dort wird es neben Backwaren auch weitere Waren der Grundversorgung wie Lebensmittel, Wurstwaren von der Dotternhausener Metzgerei Balzer sowie eine Auswahl an Drogerieartikeln geben. Im Dorfladen besteht aber auch die Möglichkeit, gemütlich einen Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen.

Der Dorfladen ist Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 10 Uhr sowie dienstags von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Samstag ist von 6.30 bis 10.30 Uhr offen. Christian Milles betont: "Wir freuen uns auf den Besuch der Ratshausener Kunden und wünschen viel Freude beim Einkaufen."

Lebherz: Einkaufen vor Ort

Für den Ratshausener Bürgermeister Heiko Lebherz geht mit der Neueröffnung der Wunsch in Erfüllung, den Dorfladen als wichtigen Teil der örtlichen Infrastruktur weiterführen zu können. Nun seien die Bürger aufgerufen, das Angebot vor Ort auch anzunehmen.