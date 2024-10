1 Das Team um Initiator Dirk Baumgärtner-Fränzen (Siebter von rechts) informierte über den aktuellen Stand des Dorfladen-Projekts Halbmeil und stimmte über dessen Namen ab. Foto: Hannah Schmid

Noch vor Weihnachten soll es losgehen: Am Dienstag berichteten die Initiatoren über den Stand des Dorfladen-Projekts in Halbmeil. Aus 35 Vorschlägen wurde zudem der Name gewählt: „Halbmeiler Lädle“.









Link kopiert



Mit dem voraussichtlich letzten Planungstreffen geht das Projekt, in Halbmeil einen Dorfladen zu etablieren, in seine finale Phase. Das Team um Initiator Dirk Baumgärtner-Fränzen, das die Zeit ohne Einkaufsmöglichkeit in Halbmeil beenden will, informierte am Dienstag über den aktuellen Stand.