Dorfladen Enzklösterle: Nun sollen mögliche Standorte besichtigt werden

Die Gemeinde Enzklösterle arbeitet weiter daran, einen Dorfladen im Ort zu installieren. Dazu soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden. Außerdem gibt es eine Infoveranstaltung.
„Nach der erfolgreichen Förderzusage der Allianz für Beteiligung nimmt das Projekt ‚Dorfladen Enzklösterle‘ weiter Fahrt auf“, teilt Enzklösterles Bürgermeisterin Sabine Zenker mit. Im Rahmen eines öffentlichen Termins am Mittwoch, 25. März, ab 18.30 Uhr in der Festhalle Enzklösterle, Friedenstraße 16, sollen die nächsten konkreten Schritte vorgestellt und gemeinsam auf den Weg gebracht werden.