1 Foto: Michael Reich

Der Binsdorfer Dorfladen soll ab kommenden Samstag wieder geöffnet sein – wenn auch vorerst nur an drei Wochentagen.















Link kopiert

Geislingen-Binsdorf - Ende Juni hatte "s’Dorflädle", so der bisherige Name, überraschend geschlossen: Die damaligen Betreiber gaben auf, weil der Umsatz zu gering war. Mit neuem Namen – "Dorfliebe" – und neuem Pächter – der Firma Brothandwerker – soll ebenso überraschend bereits am Samstag, 5. November, der Neustart gelingen. Das Unternehmen aus Sulz am Neckar will anfangs nur Backwaren verkaufen, bis die Räume in der Turmstraße umgebaut sind. Danach soll auch die Grundversorgung mit Lebensmitteln vor Ort gesichert werden. Die Betreiber planen, mit Erzeugern aus der Region zusammenzuarbeiten.

Vorerst an drei Vormittagen geöffnet

Geöffnet hat der Dorfladen vorerst nur an drei Vormittagen: dienstags und donnerstags von 7 bis 13 Uhr und samstags von 6 bis 13 Uhr. Neuer Pächter, dauerhaftes Glück? Letztendlich haben es die Binsdorfer mit ihrem Einkauf selbst in der Hand, ob der Dorfladen sich rechnet und folglich längerfristig geöffnet bleibt.