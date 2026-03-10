Dorfkultur in Empfingen: So erfolgreich war das Jahr der Weiherhexen

Glanzlicht des Jahres 2025 war die Abendveranstaltung in Bad Imnau, bei der Spenden gesammelt wurden.

Im Restaurant Seeblick fand die Mitgliederversammlung der Weiherhexen Empfingen statt. Die Saison 2026 war ein voller Erfolg, gekrönt von zahlreichen Höhepunkten: Neben der traditionellen Hexentaufe besuchten die Weiherhexen insgesamt 18 Veranstaltungen. Das Highlight war die Abendveranstaltung in Bad Imnau, wobei die Weiherhexen zusammen mit den Laibedal-Hexa eine Spendensummer von 1000 Euro für Kinderhilfen sammeln konnten.

Das Jahr 2025 bot viele Ereignisse, darunter die Mitgliederversammlung im März, eine Maiwanderung mit Spielen und einem Abschluss bei McSunday in Wiesenstetten, ein Sommer- und Helferfest mit Häs-Tüv sowie einen Wasen-Ausflug im Oktober.

Gewinn in der Kasse

Die Kasse wurde wieder einwandfrei geführt. Aufgrund des Hexenballs und zahlreicher Spenden konnte ein Gewinn erzielt werden.

Der Ausschuss, von links: Markus Hellstern, Natalie Scheuer, Marc Thieme, Marina Hertkorn, Matthias Buob, Kyra Buck, Marcus Steffen (es fehlt: Laura Dettling) Foto: Laura Dettling

Bei den Wahlen gab es im bestehenden Ausschuss keine Veränderungen: Der 2. Vorstand Markus Hellstern, der Kassierer Matthias Buob, die 2. Beisitzerin Marina Hertkorn sowie die 1. Kassenprüferin Caroline Deuringer und die 2. Kassenprüferin Rebecca Ott bleiben weiterhin in ihren Positionen. Neu hinzugekommen ist als 3. Beisitzerin Kyra Buck.

Optimistischer Ausblick

Unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ wurden neben zahlreichen Informationen drei wichtige Punkte angesprochen: Die neue Figur der Weiherhexen Empfingen sowie die Ehrungen für die 15-jährige Mitgliedschaft einiger Mitgliedern. Zudem wurden die internen Termine für 2026 bekannt gegeben, die bereits mit großer Vorfreude erwartet werden.

Die Weiherhexen blicken optimistisch in die Zukunft und freuen sich auf eine weitere erfolgreiche Saison 2027.