Dorfkultur in Empfingen: So erfolgreich war das Jahr der Weiherhexen

Glanzlicht des Jahres 2025 war die Abendveranstaltung in Bad Imnau, bei der Spenden gesammelt wurden.
Im Restaurant Seeblick fand die Mitgliederversammlung der Weiherhexen Empfingen statt. Die Saison 2026 war ein voller Erfolg, gekrönt von zahlreichen Höhepunkten: Neben der traditionellen Hexentaufe besuchten die Weiherhexen insgesamt 18 Veranstaltungen. Das Highlight war die Abendveranstaltung in Bad Imnau, wobei die Weiherhexen zusammen mit den Laibedal-Hexa eine Spendensummer von 1000 Euro für Kinderhilfen sammeln konnten.