Die Dorfhocketse mit der beliebten Schlachtplatte beginnt am Samstag, 7. September, um 18 Uhr. Auf dem herbstlich geschmückten Dorfplatz sorgt Alleinunterhalter Ralf Jauch aus Geisingen für abwechslungsreiche Livemusik.

Das vierte Schätzspiel

Mitmachen und gewinnen heißt es beim vierten Rohrdorfer Hocketse Schätzspiel. Die Gäste können anschließend den Abend gemütlich in der Weinlaube mit Wein, Sekt oder verschiedenen Cocktails (auch alkoholfrei), sowie am Bier- und Weizenstand, ausklingen lassen.

Am Sonntag, 8. September, beginnt die Hocketse mit dem Frühschoppen um 10.30 Uhr und anschließendem Mittagstisch. Am Nachmittag wird Kaffee und eine reichhaltige Kuchenauswahl angeboten. Des Weiteren werden auf dem Rohrdorfer Bolzplatz wieder die Fußballspiele der Jugend ausgetragen und es wird auch ein Kinderschminken angeboten.

Das Speisenangebot

Das Speisenangebot ist an beiden Tagen reichhaltig und besteht insbesondere wieder aus der Schlachtplatte aus eigener Schlachtung. Diese wird für 10,90 Euro angeboten. Außerdem stehen Bratwürste, Steak, Rote Wurst und am Sonntag Pommes frites auf der Speisekarte.

Am Sonntagnachmittag bieten die Damen der Abteilung „Fitness und Gesundheit“ in wieder Kaffee und leckere Kuchen an.

Der Straßenverkauf

Verkauft werden die Speisen an beiden Tagen auch „über die Straße“ . Wer möchte, kann die Schlachtplatte oder weitere Produkte aus dem Schlachthaus am hinteren Eingang des Schlachthauses abholen. Die Selbstabholer werden am Samstag vor 19 Uhr oder nach 21 Uhr und am Sonntag nur vor 11.30 Uhr oder nach 13.30 Uhr bedient.

Das Organisatorische

Organisatorisches für die Helferinnen und Helfer: Freitag, 6. September, ab 17 Uhr Aufbau Zelt und Stände. Samstag, 7. September, ab 9 Uhr Aufbauarbeiten Festplatz herrichten, Dekoration. Sonntag, 8. September, ab 9 Uhr Festplatz umbauen und herrichten, Dekoration. Montag, 9. September, ab 9.30 Uhr Abbau- und Aufräumarbeiten, anschließend gemütlicher Festabschluss.