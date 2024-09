Bei tollem Sommerwetter wurde in Boll die 46. Dorfhockete gefeiert. Bei guter Stimmung wurde ausgelassen gefeiert. Wir haben die schönsten Eindrücke davon zusammengestellt.

Begrüßt wurden die Gäste auf dem Gelände rund um den Dorfplatz von Ralf Hähn im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und von Ortsvorsteherin Meta Staudt. Auch Bürgermeister Philipp Hahn und Frau Anke waren unter den Gästen.

Der Mühlen-Express sorgte machte gute Stimmung auf dem Platz. Foto: Michael Daiker

Den Auftakt bildete wieder ein Walkinglauf. Zur Auswahl standen Strecken über fünf oder zehn Kilometer durch Zollerwald und Streuobstwiesen. Bei der Hockete waren die Plätze schnell besetzt. Den nötigen Schatten spendeten die Sonnensegel auf dem Dorfplatz und weitere große Sonnenschirme. Wieder waren auch Rathaus und Vorplatz in die Festmeile mit eingebunden. Sehr gemütlich und stimmungsvoll wirkte das Farbenspiel der abendlichen Festbeleuchtung.

Schießbude gehört zur Dorfhockete-Gaudi

Auch sonst war einiges geboten. So gehört die Schießbude als Gaudi seit Jahren zur Hockete, beliebt waren auch Wein- und Weizenbrunnen. Beim Bürgerverein gab es Kaffee, Kuchen und leckere Cocktails. In der Hüpfburg vergnügten sich die Kids, und wer für das Getobe hier noch zu klein war, der wurde von Opa oder Oma bespaßt.

Auch der Musikverein Schlatt hatte einen Auftritt. Foto: Michael Daiker

Auf der Dorfplatzbühne sorgte die Band „Mühlen-Express“ mit Sängerin Viola für Unterhaltung. Da steppte der Bär. Überall auf dem Dorfplatz wurde getanzt. Eine Herausforderung für die Helfer der Boller Vereine war die Versorgung der vielen Gäste mit Speis und Trank. Das vielseitige Angebot kam bestens an, aber dank guter Organisation ließ sich das bewältigen. Noch mehr Helfer wären aber sich willkommen gewesen.

Rathaus-Gewölbe wird zum gemütlichen Weinkeller

Zu späterer Stunde öffnete die Pforte zu den gemütlichen Gewölben des Weinkellers im Rathaus. Neben auserlesenen Weinen wurde Käse- und Schmalzbrot angeboten.

Die Hüpfburg bot jungen Gästen Gelegenheit zum austoben. Foto: Michael Daiker

Bei kräftigem Sonnenschein ging die Dorfhockete am Sonntag weiter. Zum Frühschoppen und Mittagstisch füllten sich die Plätze schnell, wobei nicht nur Bollemer unter den Gästen waren. Es spielte der Musikverein Schlatt. Der Bürgerverein bot im Schulsaal Kaffee und Kuchen an, was auf viel Gegenliebe stieß.

Den warmen Sommerabend genossen die Gäste sichtlich. Foto: Michael Daiker

Die Jüngeren freuten sich über die Hüpfburg und im Feuerwehrhaus verzauberte Magier Artur seine Gäste mit seinen staunenswerten Shows. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Original Lumpenmusik aus Hechingen, die mit einem Mischung aus Fasnet– und traditioneller Blasmusik beste Stimmung schuf. Um den Dorfplatz wurde am Sonntagabend bereits abgebaut, aber wer noch feiern wollte, dem stand noch der Weinkeller im Rathaus bis weit in die Nacht offen.