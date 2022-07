5 Kein "richtiges Dorffest"? Das sehen die Unmengen Besucher in Aichhalden ganz anders, wo einiges geboten war. Foto: Herzog

Drei Tage lang haben die Vereinsgemeinschaft (VG) mit zwölf Vereinen und die Gemeinde Aichhalden den Dorfhock zwischen Josef-Merz-Halle und Festplatzanlage gefeiert.















Link kopiert

Aichhalden - Wenn auch die Örtlichkeit und der Service anders waren als sonst, strömten die Besucher bei bestem Wetter wieder in Scharen an. Als hätte er es geahnt: VG-Vorsitzender Manfred Moosmann sprach, nachdem ihm und seiner Gefolgschaft auf dem Weg vom Rathaus zur Festplatzanlage vom Musikverein Aichhalden sprichwörtlich der Marsch geblasen wurde, vor dem Fassanstich vom ersten Dorfhock und 20. Dorffest. Nach zweijähriger Corona-Pandemie gingen die Veranstalter einen anderen Weg. An diesem Platz werde heute der Grundstein für ein neues Fest der Zukunft gelegt.

Unterstützung für Vereine

Alles neu zu organisieren sei mit großem Aufwand verbunden gewesen, um die Versorgung mit Strom und Wasser sicherzustellen. "Das hat den Organisatoren mehr schlaflose Nächte bereitet, je näher das Fest rückte", räumte Moosmann ein. Kein teilnehmender Verein sei auf sich allein gestellt, jeder helfe jedem und packe mit an. Nach zwei Jahren Pandemie stießen die Vereine finanziell an ihre Grenzen und seien bei diesem Fest auf Sponsoren angewiesen. Deshalb danke er diesen herzlich sowie der Gemeindeverwaltung, die im Vorfeld viel Aufwand betrieben habe, hob der VG-Chef hervor.

Dank an den Mut, Neues zu wagen

Bürgermeister Michael Lehrer drückte seine Freude darüber aus, dass in Aichhalden wieder ein Dorffest, wenn auch in kleinerer Form, gefeiert werden könne. Er danke der VG für den Mut, etwas Neues zu wagen und auszuprobieren. Ganz wichtig sei, dass sich die Menschen wieder treffen und miteinander reden und feiern dürften. "Wir haben gemerkt, dass wir diese Kontakte brauchen", stellte der Bürgermeister fest und griff zum Hammer für den Fassanstich. Die lange Dorffestpause war offensichtlich nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er benötigte einige Schläge mehr als noch 2018 und zur allgemeinen Verwunderung schoss das Bier zunächst nicht aus dem Hahn, sondern spritzte oben aus dem Fass.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Das kulinarische Angebot in den kleinen Hütten und Buden ließ keine Wünsche offen und für musikalische Unterhaltung wurde mit dem Vocal-Trio Aiana, der Bands The Fra-Nic’X und Edelweiß-Echo sowie den Geißbockmusikanten und Alleinunterhalter "Specht" für jeden Geschmack etwas geboten. Wer es gerne lustig und spaßig haben wollte, der hatte beim Kabarett mit dem "Link Michel" die richtige Wahl getroffen. Mit seinen erzählenden Alltagsgeschichten schaffte es Michael Klink aus Neuffen mit Bravour, die Zuhörer auf falsche Fährten zu schicken und ihnen Lachtränen in die Augen zu treiben.

Bei den Kindern kam beim Gesichtsschminken, Schokokuss-Schleudern und Bogenschießen keine Langeweile auf, außerdem nutzten sie den Spielplatz der Festplatzanlage. Wirklich anders beim Dorfhock war eigentlich nur, dass sich die Festgäste selber bedienen mussten und ihnen Sitzgelegenheiten in vor der Festplatzanlage angeboten wurden. Gestört hat das bei einer kleinen Umfrage unserer Redaktion kaum jemand.

Comeback mit vielen Fans

Nicht nur diejenigen, die schon vor 30 Jahren begeistert waren, sondern auch beim jüngeren Publikum kam als musikalischer Extra-Leckerbissen "Gams ’n’ Rosslers" beim Dorfhock gut an. Mit bekannten rockigen Liedern setzte die Schramberger Band – bei der mit Schlagzeuger Frank King zumindest auch mittlerweile "Zugezogener" die Drumsticks wirbeln lässt – den musikalischen Schlusspunkt des Freitagabends in der Festplatzanlage.

Und so waren zu diesem Auftritt nicht nur die Dorffestbesucher aus dem Ort, sondern auch langjährige Fans aus Schramberg in die Gemeinde gekommen, um "Gams" wieder einmal zu hören – zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder öffentlich aufgrund der Corona-Pandemie. "Auf hoffentlich bald wieder" bedankten sich die Musiker beim Publikum für den Applaus mit drei Zugaben, die sie an ihr zweistündiges Programm anhängten.