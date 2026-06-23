Dorfhock in Atzenbach: Handwerkerhock sehr gut besucht

1 Mit einem gut besuchten Handwerkeressen klang der dreitägige Dorfhock in Atzenbach aus. Foto: Karl-Heinz Rümmele Der Musikverein lud drei Tage lang zum feiern rund um den







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Am dritten Tag des Dorfhocks des Musikvereins Atzenbach meinte es der Wettergott auch wieder gut mit dem Veranstalter und die zahlreichen Sonnenschirme schützten die vielen Besucher vor den Sonnenstrahlen. Zahlreiche Handwerksbetriebe folgten der Einladung zum Dorfhock und auch viele Besucher. Sie wurden verwöhnt mit kühlen Getränken und kulinarischen Speisen. Zur Unterhaltung spielte der Musikverein Rohmatt unter Dirigent Jürgen Strittmatter mit flotten Weisen auf welche mit dem Applaus der Gäste belohnt wurden.