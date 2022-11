2 Elisabeth Bühler hat vor 25 Jahren die Ausbildung zur Dorfhelferin gemacht und ist derzeit die Einsatzleitung. Foto: Piskadlo

Die Dorfhelferinnen springen ein, um Familien im Ortenaukreis in Notlagen zu helfen – unsere Redaktion war bei einem Einsatz dabei und hat mit der Einsatzleitung Elisabeth Bühler darüber gesprochen, wie hart die Arbeit der Familienhelfer sein kann.















Mittleres Kinzigtal - "Wir springen ein, wenn die haushaltsführende Person beispielsweise durch eine Krankheit oder eine Verletzung ausfällt", beschreibt Elisabeth Bühler den Beruf der Dorfhelferin im Gespräch mit unserer Redaktion. Derzeit übernimmt sie kommissarisch das Amt der Einsatzleitung des Dorfhelferinnenwerk Sölden.

Vor 25 Jahren hat sie die Ausbildung zur Dorfhelferin absolviert, hat zwischenzeitlich in der Pflege gearbeitet und einen Hof in Schiltach übernommen. Heute ist Bühler wieder als Dorfhelferin tätig: "Das ist einfach mein Traumberuf".

Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie Familien in der Ortenau. "Wir versorgen hauptsächlich den Haushalt und übernehmen die Aufgaben der Erziehungsberechtigten, wenn sie diese nicht mehr selbst übernehmen können", erklärt Bühler. Darunter fallen Tätigkeiten wie putzen, kochen, Wäsche machen und auch die Kinderbetreuung. So planen die Dorfhelferinnen auch Ausflüge mit den Kindern, machen Hausaufgaben und bringen sie gegebenenfalls auch in die Schule.

Auch für Linda Duffner ist das Alltag: Die 18-Jährige befindet sich im dritten Lehrjahr zur Dorfhelferin – auch ihre Mutter übt diesen Beruf aus. Die Redaktion hat sie bei einem Einsatz besucht, Duffner unterstützt derzeit eine Familie im Kinzigtal. "Die Arbeit macht mir viel Spaß", erklärt Duffner. Auch die Mutter der Familie ist begeistert von der Arbeit, für sie ist Duffner "eine große Hilfe". Die Mutter sei damals an Corona erkrankt. Nachdem ihr Mann alle Aufgaben zwischen Beruf und drei Kindern nicht mehr stemmen konnte, wurde sie auf die Dorfhelferinnen aufmerksam. Heute ist sie wieder gesund, Corona hat jedoch Spuren hinterlassen, wodurch weiterhin Unterstützung beim Haushalt benötigt wird.

Den Umfang der Hilfeleistung bestimmt jeweils der Kostenträger – als Grundlage dienen dafür Gespräche mit der Mutter in regelmäßigen Abständen. So seien damals bis zu acht Stunden Schichten nötig gewesen, heute kommt Duffner teilweise für nur drei Stunden vorbei.

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

Um die Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen, müsse man eine ärztliche Verordnung beantragen. Danach entscheide der Kostenträger – beispielsweise die Krankenkasse – wie viele Stunden man zur Verfügung hat. "Es gibt aber auch Fälle, in denen das Jugendamt die Kosten übernimmt", berichtet Bühler. Die Einsätze, die in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt erfolgen, heißen "HOT"-Einsätze – kurz für "Haushalts-Organisations-Training".

Der Unterschied: Bei "normalen" Einsätzen kommen die Eltern von sich aus auf die Dorfhelferinnen zu und geben vor, wie der Tagesablauf geregelt ist, was gekocht werden soll und welche Priorität verschiedene Aufgaben haben. Bei "HOT"-Einsätzen werden die Dorfhelferinnen vom Jugendamt geschickt, um den Eltern zu zeigen, wie man den Haushalt regelt und einen strukturierten Tagesablauf plant.

Im Allgemeinen habe sich die Arbeit der Dorfhelferinnen sehr verändert. "Damals hatte fast jeder einen Garten und die Ernährung war früher deutlich besser. Das Kochen wurde deutlich vereinfacht und auch die Männer nehmen heutzutage eine größere Rolle im Haushalt ein, als zuvor", erinnert sich Bühler.

Auch die Ausbildung habe sich sehr verändert – so musste man damals noch eine fünfjährige Lehre machen. Heute beträgt die Dauer drei Jahre. Auch Duffner berichtet von Änderungen innerhalb der Ausbildung: "Das komplette Schulsystem wurde geändert. Wir bekommen nun auch ein Lehrlingsgehalt."

Obwohl die Ausbildung attraktiver gemacht wurde, blickt Bühler besorgt in die Zukunft. "Momentan sind wir am Limit und auf der Suche nach jungen Frauen – aber auch Männer können sich gerne bewerben." Derzeit würde man viele Anfragen bekommen, die jedoch häufig abgelehnt werden müssen, da das Personal fehlt. Ein möglicher Grund könnte laut Bühler die großen Anforderungen sein, die an eine Dorfhelferin gestellt werden. "Man muss sehr flexibel sein. Es kann sein, dass man an einem Tag zu zwei Familien muss – das ist natürlich eine Umstellung."

Corona war eine große Herausforderung

Auch in Corona-Zeiten sei viel von den Dorfhelferinnen abverlangt worden. "Wir haben auch Familien unterstützt, in denen eine Person Corona hatte", erinnert sich Bühler. Dadurch sei eine "Doppelbelastung" entstanden, da immer mehr kranke Menschen Hilfe benötigt haben und die Helferinnen dementsprechend auch krank wurden.

Besonders in der neuen Rolle als Einsatzleitung seien viele Herausforderungen auf Bühler zugekommen. "Man weiß Montags nie, wie die Woche laufen wird, da zurzeit so viele Anfragen reinkommen. Auch Duffner ist sich sicher: "Als Dorfhelferin muss man Spaß an der Arbeit haben und gleichzeitig Aufgaben erledigen, die man im privaten Leben nicht so gerne macht." Im Allgemeinen sind sich die erfahrene Einsatzleitung und die Auszubildende einig – "das Ziel ist und bleibt, Familien in Not zu helfen", so die Dorfhelferinnen.

Das Berufsfeld

Im Jahr 1954 wurde der Beruf der Dorfhelferin "geboren". Damals waren sie fast nur in bäuerlichen Familien tätig. Das Dorfhelferinnenwerk Sölden ist Mitglied im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg und wird vom Land Baden-Württemberg unterstützt. Heute sind die rund 280 Einsatzkräfte für Familien im ländlichen Raum tätig – unabhängig davon, ob sie einen landwirtschaftlichen Betrieb hat oder nicht. Die Gebiete gehen von der Ortenau über den Hochschwarzwald über den Hochrhein bis zum Bodensee.