Dorfhelferinnen im Wiesental: Beim Notfall in der Familie zur Stelle

Das Kind muss ins Krankenhaus, die Mutter hat eine Risikoschwangerschaft, der Vater muss in die Reha – das sind nur einige Beispiele, wann die Dorfhelferin einspringt.
Seit 50 Jahren gibt es die Station der Dorfhelferinnen im Oberen Wiesental vom Familienwerk Sölden. Seitdem springen Dorfhelferinnen und Familienpflegerinnen bei Familien in Notlagen in die Bresche, betreuen die Kinder, kümmern sich um den Haushalt, schauen, dass alles rund läuft – und all das im Sinne der Familie. Einsatzleiterin Daniela Burgath und Dorfhelferin Sieglinde Kunz-Gramespacher erzählen im Gespräch mit unserer Redaktion über ihre wichtige Arbeit.