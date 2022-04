1 Ein Schmuckstück ist entstanden: das neue Dorfhaus. Foto: Schimkat

Weil der Ukraine-Krieg Brigachtal fordert, soll nun auf ein lange ersehntes Fest verzichtet werden.















Brigachtal - Im Rahmen der Mitgliederversammlung der örtlichen Feuerwehr machte Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt eine überraschende Mitteilung.

102 Flüchtlinge erwartet

In seiner Ansprache an die Wehrleute ging er auch auf die Herausforderungen ein, vor welchen die Gemeinde bezüglich des Kriegs in der Ukraine stehe. 102 Flüchtlinge werden erwartet, so Schmitt, der damit auch schwere Zeiten für die Gesamtgemeinde Brigachtal ankündigte. Wegen der damit verbundenen Aufgaben, die auf die Gemeinde zukommen, müsse er leider das große Fest zur Einweihung des Neuen Dorfhauses absagen. Dieses war ursprünglich für den 14. Mai geplant gewesen, soll nun aber ins Wasser fallen. Immerhin: Der Tag der offenen Tür am 15. Mai bleibe bestehen, versprach Michael Schmitt.

Das Dorfhaus war nach zweijähriger Bauzeit Ende November 2021 fertiggestellt werden – wegen der Corona-Pandemie hatte man auf die festliche Einweihung bislang verzichtet. Das Gebäude dient den Bürgern der Gemeinde für Versammlungen, Feste, Sport und weitere Anlässe.