Dorfgemeinschaftshaus Ostelsheim: Ein Ort für alle Generationen, Teilhabe und Unterstützung

In Ostelsheim wird Gemeinschaft aktiv gelebt. Das zeigt sich bei der offiziellen Eröffnung des Dorfgemeinschaftshauses.
Im Januar startete der Café-Betrieb des im Spätjahr 2025 gegründeten Vereins „Wir für Ostelsheim“ im ehemaligen katholischen Gemeindehaus. Die politische Gemeinde konnte das zum Verkauf stehende Gebäude mithilfe von Mitteln aus der Städtebauförderung erwerben und dem Verein damit ein Dach für seine Aktivitäten bieten. Bei der nun offiziellen Einweihung als Dorfgemeinschaftshaus wurde deutlich, was möglich ist, wenn drei Personen eine Idee haben, in die gleiche Richtung denken und dann einfach loslegen.