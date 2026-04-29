Dorfgemeinschaftshaus Ostelsheim: Ein Ort für alle Generationen, Teilhabe und Unterstützung

In Ostelsheim wird Gemeinschaft aktiv gelebt. Das zeigt sich bei der offiziellen Eröffnung des Dorfgemeinschaftshauses.

Im Januar startete der Café-Betrieb des im Spätjahr 2025 gegründeten Vereins „Wir für Ostelsheim“ im ehemaligen katholischen Gemeindehaus. Die politische Gemeinde konnte das zum Verkauf stehende Gebäude mithilfe von Mitteln aus der Städtebauförderung erwerben und dem Verein damit ein Dach für seine Aktivitäten bieten. Bei der nun offiziellen Einweihung als Dorfgemeinschaftshaus wurde deutlich, was möglich ist, wenn drei Personen eine Idee haben, in die gleiche Richtung denken und dann einfach loslegen.

Bei fast frühsommerlichem Wetter wurden die offiziellen Worte auf der Terrasse unter der blühenden Kastanie gesprochen. Zu diesem “sehr schönen, wichtigen Tag für Ostelsheim haben wir sogar alle möglichen Straßen gesperrt“, sorgte Bürgermeister Ryyan Alshebl gleich mal für fröhliche Lacher mit dem Bezug zur Straßen-Baustelle vor dem Haus.

Eine Herzensangelegenheit

Christine Schweizer und Heike Ehmer-Stolch sind vor gut zwei Jahren auf ihn zugekommen mit der Idee eines Dorfcafés, blickte er auf die Anfänge zurück. „Es ist eine Herzensangelegenheit von uns dreien, und zweieinhalb Jahre sind keine lange Zeit für ein Projekt in dieser Qualität und Größe.“ Einen „ganz großen Applaus“ forderte der Schultes von den versammelten Gästen ein für „die tolle große Zahl von Ehrenamtlichen“, die sich mittlerweile hier engagieren.

Zur offiziellen Eröffnung war die Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, Ute Leidig aus Karlsruhe, gekommen. Leidig begrüßte Ryyan Alshebl als „Herr Oberbürgermeister“, was ebenfalls für Heiterkeit im Publikum sorgte. Ostelsheim sei ein Leuchtturm für Quartierentwicklung im ländlichen Raum, würdigte Leidig das Projekt. „Lebendige Quartiere zu schaffen, kann die Antwort auf die Veränderungen der Gesellschaft sein, welche die Gemeinden vor viele Herausforderungen stellt.“

Bemerkenswerte Struktur

Alle haben angepackt, so die Politikerin weiter, die Idee, die aus der Bevölkerung kam, „war so einfach wie wirkungsvoll und zeigt, wie wichtig gesellschaftliches Engagement ist“. Leidig sprach über das Programm „Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“ des Sozialministeriums, aus dem über die zwei Jahre 84.000 Euro in das Projekt investiert wurden. Bemerkenswert sei die Vereinsstruktur von „Wir für Ostelsheim“, so Leidig, und durch die Integration des Jugendhauses in das Dorfgemeinschaftshaus sei dieses nun ein Ort für alle Generationen, für Teilhabe und Unterstützung.

Erster Landesbeamter Frank Wiehe gratulierte „nicht so sehr Ryyan Alshebl, sondern Ihnen allen, dass sie es auf die Beine gestellt haben“. Er rief die Besucherschar auf: „Nehmen Sie den Raum in Beschlag und machen Sie was draus.“ Weil die öffentlichen Kassen, auch die des Landkreises, leer sind, müsse vieles gesellschaftlich gelöst werden. „Sie sind Vorbild, haben angepackt, um gesellschaftliche Probleme wieder selbst in die Hand zu nehmen.“

Prozessbegleiter ist auch Mitglied

In zwei Rollen war Alexander Hölsch von SPES (Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen) bei der Einweihung dabei. Zum einen war er Prozessbegleiter von der ersten Idee bis zur Vereinsgründung und zum anderen ist er Vereinsmitglied, in 20 Jahren seiner Arbeit die erste Ausnahme in einer Organisation, die er selbst mit auf den Weg gebracht habe. „Das Konzept Dorfcafé ist so gut, da braucht ihr mich nicht, ihr müsst nur noch Leute finden“, habe er Alshebl, Schweizer und Ehmer-Stolch beim ersten Treffen mitgegeben.

„Hier ist etwas Besonderes passiert, sehr strukturiert, das kann man weitergeben“, nahm er Bezug zu einer ersten Schulung im Haus für Interessierte aus anderen Gemeinden. Damit komme auch Geld in die Vereinskasse. Genial sei die Idee mit der Scheckkarte, die jedes Vereinsmitglied bekommt und damit die Räumlichkeiten, für welches Angebot und welche Aktivität auch immer, während der Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr nutzen kann.

„Es ist alles gesagt“, machte Lena Abdi, als Projektmanagerin die weitere treibende und vereinende Kraft im Projekt Dorfgemeinschaftshaus, den Schluss: „Danke, ihr seid das krasseste Team in Ostelsheim. Ihr seid selbst das Haus und das Leben darin. Ihr habt die besten Ideen, die besten Kuchenrezepte, wann immer es etwas braucht, ihr seid da.“