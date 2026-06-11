Dorfgemeinschaftshaus: Langenbachs Ortsvorsteherin will Geld aus dem Sondervermögen

Seit Jahren gibt es etliche Baustellen im Dorfgemeinschaftshaus. Dessen energetische Sanierung soll nun endlich starten. Wie sich Rafaela Riesle das vorstellt.
In der ersten Sitzung des Ortschaftsrats im laufenden Jahr ging es einmal mehr um knappe Kassen der Stadt – und um das Dorfgemeinschaftshaus. Nachdem Ortsvorsteherin Rafaela Riesle von einem örtlichen Elektrobetrieb für kleines Geld wenigstens die Beleuchtung des Saales in Ordnung bringen ließ, weist das Haus noch immer zahlreiche Baustellen auf.