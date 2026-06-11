Dorfgemeinschaftshaus: Langenbachs Ortsvorsteherin will Geld aus dem Sondervermögen

In der ersten Sitzung des Ortschaftsrats im laufenden Jahr ging es einmal mehr um knappe Kassen der Stadt – und um das Dorfgemeinschaftshaus. Nachdem Ortsvorsteherin Rafaela Riesle von einem örtlichen Elektrobetrieb für kleines Geld wenigstens die Beleuchtung des Saales in Ordnung bringen ließ, weist das Haus noch immer zahlreiche Baustellen auf.

Bereits im Haushalt 2024 vorgesehen, aber nie verwirklicht wurde der erste von sechs Teilschritten zur energetischen Sanierung des Hauses, die energetische Abdichtung der Kellerdecke – die man sehr differenziert betrachten müsse – würde sie in der vorgesehenen Weise durchgeführt, könne man die Türe nicht mehr öffnen. Auch im Haushalt 2025 seien 40.000 Euro vorgesehen gewesen, um irgendwelche Maßnahmen gekümmert habe sich aber niemand. Der Kellereingang mitsamt der Treppe könne eventuell im Rahmen der Sanierung in Ordnung gebracht werden. Vor allem die Damen-Sanitärräume seien alt und verbraucht. Unbrauchbar sei auch die Deckenbeleuchtung im Sitzungssaal.

Selbst ist die Frau: Die Optik diverser Türen ist im Dorfgemeinschaftshaus Langenbach nicht gerade hübsch. Hier zeigt Ortsvorsteherin Rafaela Riesle, was sie selbst gemacht hat, Stellvertreter Simon Schwörer schaut eher skeptisch. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Nun trat die Ortsvorsteherin mit einer Idee an den Ortschaftsrat heran: Die Stadt habe aus dem Sondervermögen des Bundes 2,4 Millionen Euro erhalten zur Finanzierung von Maßnahmen in Sachen Klimaschutz, kommunaler Gebäude oder energetischer Sanierungen, um lokale Haushaltsdefizite auszugleichen. Für das Dorfgemeinschaftshaus träfen die Anforderungen im Besonderen zu. Daher wolle sie beantragen, dass die Maßnahmen zur Instandsetzung des Hauses aus diesen Mitteln kommen sollten.

Photovoltaik fraglich

„Im Haus gibt es zahlreiche Baustellen – angefangen bei der defekten Heizung aus den 1980-er Jahren, über die Elektroinstallation, die Sanitärräume und die Fassade, gegebenenfalls auch das Dach. Die Frage sei lediglich, ob man für die komplette Planung ein Ingenieurbüro brauche oder ob das Bauamt die nötigen Ausschreibungen durchführen könne. Ob eine Photovoltaikanlage Sinn mache, müsse man bei der unregelmäßigen Nutzung überdenken, auch eine Wärmepumpe als Heizquelle mache aus dem gleichen Grund eher wenig Sinn.

Der Ortschaftsrat stellte sich geschlossen hinter den Gedanken, daher stellte Riesle in der Gemeinderatssitzung den Antrag auf Mittel aus dem Sondervermögen.