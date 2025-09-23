Dorfgemeinschaftshaus Dormettingen: Farbe für die unschöne Fassade

1 Die Fassade des Dorfgemeinschaftshaus in Dormettingen wird saniert. Foto: Schweizer In Dormettingen sind derzeit die Maler zugange: Am Dorfgemeinschaftshaus ebenso wie am Kindergarten.







Link kopiert



Bei der Herbstristesse schadet ein bisschen Farbe nicht. Das ist freilich nicht der Grund, weshalb sich an der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses in Dormettingen seit einigen Tagen die Maler zu schaffen machen. Am historischen Gebäude, das sich nur einen Steinwurf vom sanierten Rathaus entfernt befindet, nagt der Zahn der Zeit gar heftig. Deshalb hat der Gemeinderat schon Anfang Februar im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden, es in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.