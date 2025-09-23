Dorfgemeinschaftshaus Dormettingen: Farbe für die unschöne Fassade
1
Die Fassade des Dorfgemeinschaftshaus in Dormettingen wird saniert. Foto: Schweizer

In Dormettingen sind derzeit die Maler zugange: Am Dorfgemeinschaftshaus ebenso wie am Kindergarten.

Bei der Herbstristesse schadet ein bisschen Farbe nicht. Das ist freilich nicht der Grund, weshalb sich an der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses in Dormettingen seit einigen Tagen die Maler zu schaffen machen. Am historischen Gebäude, das sich nur einen Steinwurf vom sanierten Rathaus entfernt befindet, nagt der Zahn der Zeit gar heftig. Deshalb hat der Gemeinderat schon Anfang Februar im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden, es in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

 

Auch am Kindergarten

Parallel sind die Handwerker auch an der Fassade des Kindergartens zugange, wie Bürgermeister Horst Lehmann berichtet. Das Dorfgemeinschaftshaus zählt mit zu den ältesten Anwesen im Ort, heute dient es den Vereinen als Domizil – unter anderem der Musikkapelle, die das Dachgeschoss vor mehr als 35 Jahren zum Probelokal ausgebaut hat. Eingeweiht wurde das Dorfgemeinschaftshaus am 14. September 1991 im Rahmen eines Dorffestes.

 