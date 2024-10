Dorfgemeinschaft Irslingen: Interesse an einer Nachbarschaftshilfe ist groß

Interesse an einer Nachbarschaftshilfe ist groß

1 An den Thementischen gibt es regen Austausch, hier mit Bürgermeister Felix Hezel. Foto: Weisser

Die gut besuchte Informationsveranstaltung des Vereins „Dorfgemeinschaft Irslingen – Heimat für Jung und Alt“ in der Waidbachhalle hat deutlich gezeigt: Im Dietinger Teilort besteht großes Interesse an einer organisierten Nachbarschaftshilfe.









Beim Meinungsaustausch an den Thementischen gab es dazu reichlich positive Rückmeldungen. An Ideen und Vorschlägen mangelt es indessen nicht. Zur stattlichen Liste mit bereits erarbeiteten Vorschlägen kamen an diesem Abend weitere interessante Anregungen hinzu. Jetzt muss nur noch die Helferschar rekrutiert werden.