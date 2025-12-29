Dorfgemeinschaft in Weil am Rhein: Einladung zum Neujahrstreff in Märkt

1 In der Altrheinhalle im Weiler Teilort Märkt findet am 3. Januar der Neujahrstreff statt Foto: Beatrice Ehrlich Bei Neujahrsbrezel, Wein und Wasser lassen die Märkter das vergangene Jahr Revue passieren.







Die Ortsverwaltung und der Ortschaftsrat Märkt laden die Einwohnerschaft und alle interessierten Freunde des Ortes für Samstag, 3. Januar, zum Neujahrstreff in die Altrheinhalle ein. Die Traditionsveranstaltung beginnt um 15 Uhr. Bei Neujahrsbrezel, Wein, Selters und guten Gesprächen soll das Neue Jahr mit Groß und Klein gemeinsam begonnen und ein Rück- und Ausblick gewagt werden. Musikalische Beiträge des Eisenbahner Musikvereins Weil am Rhein umrahmen das Programm mit Ansprache des Ortsvorstehers und Ehrung von Menschen die sich besonders um das Gemeinwohl des Ortes verdient gemacht haben. Der Ortschaftsrat freut sich auf zahlreiche Begegnungen und Impulse für das Neue Jahr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Einwohner und Freunde des Dorfes sind willkommen, heißt es in der Ankündigung.