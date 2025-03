Dass sich in Friedrichstal jede Menge tut, besonders mit Blick auf die Gartenschau, das spiegelte sich in der Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft wider. Die Themen reichten von der Erweiterung des Schmiedemuseums bis zum Backhäusle.

Die beiden Vorsitzenden, Christoph Wörner und Jürgen Pischulti, berichteten bei der Hauptversammlung, über die der Verein in einer Mitteilung informiert, über die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft im vergangenen Jahr.

Das Schmiedefest am Vatertag sei ein voller Erfolg gewesen. Wegen der Erweiterung des Museums Königshammer wurde das Fest mit neuen Ideen am Backhäusle ausgerichtet. Weißwurstfrühstück, Livemusik und Schmiedekunst zum Anfassen mit Dieter Kaltenbach seien gut angekommen.

Das Backhäusle, so berichtete Jürgen Pischulti, werde während der Gartenschau an das Freudenstädter Café Pause verpachtet. Die Dorfgemeinschaft freue sich, mit der Familie Wetzel einen seriösen und kompetenten Partner gefunden zu haben.

Beleuchtung für die Kirchenfenster

Dafür sind laut der Mitteilung einige Vorarbeiten, in erster Linie an der Grillhütte, erforderlich gewesen. Unter anderem wurde diese mit einem einbruchsicheren Rollladen versehen. Ebenso wurde am Backhäusle die „Wetterstation Backhäusle“ aufgestellt und in Betrieb genommen.

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Baiersbronn brachte die Dorfgemeinschaft im Dezember an den Kirchenfenstern der Michaelskirche eine Beleuchtung an. Damit sei es gelungen, die Fenster in der dunklen Jahreszeit zu beleuchten.

Wörner erläuterte den Stand der Baumaßnahmen am Museum Königshammer. Im vergangenen Jahr war das Museum geschlossen. Durch den Erweiterungsbau wurde die Ausstellungsfläche verdoppelt. Es wurden ein Behinderten-WC und ein Abstellraum geschaffen. Konsequent werde nun die Fertigung einer Sense dargestellt. Der Besucher könne in einem Rundgang erleben, wie eine Sense entsteht. Begleitet wird der Rundgang durch eine Geschichte, die die Sense „Edelweiß“ erzählt.

Notwendig ist dazu nur das eigene Smartphone. Für Friedrichstal sei das Museum im Kontext zur Gartenschau ein einmaliger Gewinn. Wörner hob hervor, dass die Gemeinde Baiersbronn trotz Leader-Förderung einen nicht unerheblichen Beitrag für das Projekt geleistet habe.

Verein beteiligt sich finanziell nicht unerheblich

Die Dorfgemeinschaft beteilige sich finanziell nicht unerheblich noch an dem Aufbau der Ausstellung im Museum, so der Verein. Wörner ist zuversichtlich, dass das Projekt trotz dreimonatiger Bauverzögerung bis zur Gartenschau fertig ist.

Kassenführer Gert Bublitz stellte die Zahlen des Jahres 2024 vor. Durch die hohen Investitionen im Bereich Backhäusle und Museum ergibt sich für das vergangene Jahr ein Fehlbetrag. Die Kassenprüfer Regina Wörner und Günter Schell bescheinigten dem Kassierer eine gute und tadellose Kassenführung.

Ehrungen bei der Dorfgemeinschaft (von links): Vorsitzender Christoph Wörner, Theresa Römpp, Kathrin Lawrenz, Oliver Lawrenz, Iris Schillinger und Vorsitzender Jürgen Pischulti Foto: Harald Weber

Bezirksbeiratsvorsitzender Christoph Jäger führte die Entlastung des Vorstands herbei. Er würdigte das große Engagement des Vorsitzenden Christoph Wörner für das Museum Königshammer. Wörner habe in jahrelanger Arbeit mit einem hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement die Konzeption für die gelungene Erweiterung des Museums geschaffen.

Bei den Neuwahlen wurde der komplette Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder standen an.