Der Dorfbüttel der Heimathausgruppe Tennenbronn Ulrich Grießhaber lädt am Sonntag, 3. August, zu einem historischen Spaziergang in Tennenbronn ein.

Der Ortsrundgang geht durch das alte „Katholisch Tennenbronn“ von der „Germania“ bis zum „Posthaas“. Der Dorfbüttel kennt viele interessante und lustige Geschichten zu den Häusern Oberdorf und nimmt die Gäste mit auf eine Zeitreise 100 Jahre zurück in die Vergangenheit, wie es in der Ankündigung heißt.

Einige Häuser wie das Bergjakoppen Haus oder s’Glatte Haus, stehen nicht mehr, weil sie dem Neubau der Katholischen Kirche weichen mussten. Auch den Krämerladen der Schlosser-Rosa kennen wohl nur noch die ältesten Tennenbronner. Und dass die Stanis-Rosa nicht nur eine Näherin, sondern auch Putzmacherin war, weiß wohl nur noch der Dorfbüttel zu berichten. Oft waren es früher die Frauen, die „den Laden schmissen“. So auch beim Sattler Hilser, dessen Frau sich im Laden an einer explodierenden Öllampe in Brand setzte. Wie und ob sie überlebte, erfahren die Gäste am Sonntag, 3. August, bei der Dorfführung. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor dem Rathaus.

Da sich die dörfliche Entwicklung in allen Gemeinden ähnlich vollzogen hat, sind auch auswärtige Besucher oder Feriengäste willkommen. Die Führung dauert 90 Minuten, die Wegestrecke ist dabei relativ kurz. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Heimathaus Tennenbronn statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Heimathaus geöffnet

Das Heimathaus selbst zählt auch zum Katholischen Oberdorf und hat für Museumsbesucher ebenfalls am 3. August ab 14 Uhr geöffnet. Die Gäste der Führung haben danach ebenfalls noch die Möglichkeit die reichhaltige historische Ausstellung des Heimathauses zu besichtigen.

Die historische Ortsführung kann auch für Gruppen beim Heimathaus Tennenbronn gebucht werden. Kontakt: Ulrich Grießhaber, E-Mail buettel@heimathaus-tennenbronn.de