Heimatprimiz in Triberg Viele Gläubige feiern mit Neupriester Lukas Nagel

Das hatte man in der Umgebung seit Jahrzehnten nicht erlebt: die Heimatprimiz eines Neupriesters. Und so kamen viele Gläubige in die Kirche St. Clemens, um mit Lukas Nagel zu feiern.