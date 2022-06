5 Auch die jungen Besucher genossen die gemütliche Atmosphäre in der Ortsmitte. Foto: Schwark

Wittlensweiler feierte am Wochenende Dorffest – und erlebte nach zwei Jahren Corona-Zwangspause einen Besucher-Ansturm.















Freudenstadt-Wittlensweiler - Die Dorfgemeinschaft konnte endlich wieder gemeinsam feiern, ganze ohne Maske und bei bestem Sommerwetter. In Scharen strömten die Besucher zum Festplatz zwischen der Verwaltungsstelle und Forchenkopfschule. Mitgewirkt haben die örtlichen Vereine, darunter Musik-, Sport- und Schwarzwaldverein, der Tennisclub wie auch die Freiwillige Feuerwehr und Narrenzunft Forchenkopf–Hexen. Mit dabei waren außerdem die evangelische Kirchengemeinde, die neuapostolische Kirchengemeinde und der Ortschaftsrat.

Stadtrat sticht Fass an

Punkt 17 Uhr startete das Dorffest mit dem Fassanstich. Da OB Julian Osswald und Bürgermeisterin Stephanie Hentschel verhindert waren, übernahm Stadtrat Wolfgang Tzschupke diese Aufgabe. In seiner Begrüßungsrede sprach er den Organisatoren viel Lob für eine gute Vorbereitung aus. "In den zurückliegenden Monaten hat sich im Flecken viel getan", so Tzschupke. Die Gestaltung der Ortsmitte werde langfristig Früchte tragen.

Ort entwickelt sich

Weiter ging der Stadtrat auf den Erfolg vom Neubaugebiet Riedgasse-Ost ein. "Ohne unsere Gewerbegebiete wäre die Stadt ärmer dran", so Tzschupke. Einen Extra-Applaus wünschte er sich für die vielen motivierten Helfer, die zum Erfolg des Fest beitrugen. "Auch das Organisationsteam mit 16 Mitgliedern und der Ortschaftsrat haben sich voll fürs Fest eingebracht", berichtete Ortsvorsteher Philipp Bohnet im Anschluss. Danach stieß das Organisationsteam auf der Bühne mit einem kühlen Bier auf das beginnende Dorffest an.

Lauer Sommerabend

Bereits am frühen Abend herrschte großer Besucherandrang. Darüber freute sich die Bläserklassen der Forchenkopfschule, die zum Beginn aufspielten. Für Partystimmung sorgte die Band "Alpenchili". In ihr vereinigen sich vier Musiker aus dem Schwarzwald. Schon beim ersten Klassiker, dem "Trompetenecho", stieg die Stimmung. Livemusik war bis spät in die Nacht garantiert. Dazu genossen die Besucher einen lauen Sommerabend und eine unbeschwerte Stimmung.

Auftakt mit Gottesdienst

Besinnlich startete der Sonntag mit einem Ökumenischen Gottesdienst,der von Marie-Luise Karle, Aloys Engel und Björn Weller gestaltet wurde. Der Gottesdienst wurde vom Musikverein Wittlensweiler begleitet. Im Anschluss spielten die Musiker zünftig zum Frühschoppen auf. Zum Mittagessen ließen sich viele Besucher Käsespätzle und Salat schmecken, andere Gerichte vom "Smoker".

Spielstraße für Kinder

Für Atmosphäre sorgte auch die Stadtkapelle Freudenstadt. Auf der Spielstraße und in der Hüpfburg konnten sich die Kinder austoben. Immer wieder war zu hören, dass das Dorffest die Herzen erfreut hat. Zu spüren war, dass die Wittlensweiler ihren Ort schätzen und gerne in ihrem Dorf leben.