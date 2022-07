3 Vereinsringvorsitzender Stefan Schneider und Bürgermeister Peter Schumacher in einem Oldtimer während des Korsos. Foto: Haag

Ein großer Erfolg war das Seedorfer Dorffest. Nach dem Fassanstich am Freitag feierten zahlreiche Besucher auf dem Festgelände in der Bösinger Straße.















Dunningen-Seedorf - Am Samstag stand der Oldtimer-Korso mit dem Motto "Camping und reisen wie früher" an. Die historischen Fahrzeuge zogen zahlreiche Besucher an. Besondere Hingucker waren die Fahrzeuge des "Oldi-Camping Club Deutschland". Darunter zahlreiche historische Wohnwagen samt Zugfahrzeugen.

Aber auch ein Auszug der Autosammlung Steim sowie der Oldtimerbus der Firma Echle, in dem die Vereinsvorsitzenden saßen, wurden bestaunt. Mit Stolz präsentierten die Traktorfreunde Lahr ihre historischen Gefährte.

Historische Fahrzeuge

Die "Guck-a-Musik vo Saidorf" und der Musikverein umrahmten den Korso musikalisch. Des Weiteren war die Raupenzunft mir ihrem Neun-Sitzer-Fahrrad, die "Rockabilly Vespa Girls" mit ihren Vespas und die Laufrad-Gruppe aus Wendlingen mit historischen Fahrrädern vertreten.

Doch ebenso zahlreiche weitere Oldtimer-Clubs und viele weitere Autos, Motorräder, Traktoren und Besonderheiten bereicherten den Korso. Den krönenden Abschluss bildete die alte Straßenwalze der Gemeinde Seedorf.

Doch nicht nur der Oldtimer-Korso zog zahlreiche Besucher an, sondern auch das große kulinarische Angebot. Von Chinapfännle und Crêpes über Maultaschen Schaschlik, Spanferkel hin zur Zunge war für jeden Geschmack etwas geboten.

Auf Knopfdruck

Die Abendstunden wurden von verschiedenen Bands und Dj’s musikalisch umrahmt. So spielten auf der Festbühne die "Hoffeschtler", die Band "Acoustic Breeze" sowie Leonie Gapp und Martin Stern. Als DJ legte unter anderem das Duo "Black and White" auf.

Ein großer Erfolg war die Spielstraße sowie die Dorffest-Rallye für Kinder. Beide Angebote stießen auf breites Interesse und bereiteten den Jüngsten jede Menge Spaß.

Der Vereinsringvorsitzende, Stefan Schneider, zieht ein sehr positives Fazit. Neben dem Wetter, das auf Knopfdruck noch trocken und angenehm sommerlich wurde, seien auch alle anderen Programmpunkte reibungslos verlaufen. Man habe sich sehr über die zahlreichen Besucher gefreut.