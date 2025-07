Zum großen Hardter Dorffest laden Vereine und Verwaltung am Samstag, 5. Juli, und Sonntag, 6. Juli, ein.

Die Premiere war vor 35 Jahren im Sommer 1990. Seitdem lädt der Ortsring der Gemeinde Hardt im Rhythmus von drei Jahren zum gemeinsamen Sommerfest ein.

In diesem Jahr bieten 28 Vereine mit 15 Ständen und einigen Stationen zwischen Rathaus, Schule und Schneiders Rank an der St. Georgener Straße ihre Spezialitäten und Spiele an.

Spezialitäten locken

Angerichtet wird mit Speisen, Leckereien und Getränken. Spiele, Musik und Genuss sollen laut Veranstalter mit Spaß und Freude verbunden werdden. Von Weißwurstfrühstück am Sonntag über Schupfnudeln, Pulled Pork bis zur Abrundung mit französischem Käse bieten die Vereine alles, was nicht jeden Tag Zuhause auf dem Tisch steht. Dazu stehen Getränke für jeden Durst bereit, Waffeln, Kaffee und Kuchen zur süßen Verführung.

Kinderdisko für Kleine

Am Samstag unterhalten die Puppenbühne mit Zauberclown Knöpfle oder die Kinderdisko die Kleinen. Ein Laserschießstand steht beim Bauernverein und dem Gartenbauverein bereit oder „Hau den Lukas“ beim benachbarten Motorradclub für die Großen und Kräftigen.

Bei den Fahrzeugen der Feuerwehr wartet ein Löschfahrzeug mit genügend Saft für die Überschwemmung ganzer Flugfelder.

Mit dem Fassanstich mit Bürgermeister Michael Moosmann an der Bühne vor Edeka Hammer, Samstag, 5. Juli, um 14.30 Uhr beginnt das Dorffest und der Rundgang der Gemeinderäte und besonderen Gäste, auch aus Vandoncourt, an die vielen Stände der Vereine.

Auf der Bühne unterhalten dann Kapellen verschiedener Musikvereine und Tanzgruppen; vom Athletenverein und der Katzenzunft.

Livemusik steht an

Am Abend ab 19 Uhr verwirbeln die Boneshakers die Knochen von Besuchern, bevor die Old News sie wieder geraderücken.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Familiengottesdienst und danach mit dem Frühschoppen mit dem Musikverein Concordia. Das wird dann fließend in einen fliegenden Wechsel zum Mittagstisch mit verschiedenen Spezialitäten bei den Vereinen übergehen.

Am Nachmittag tanzen Ballettgruppen der Vereine und ab 14.15 Uhr steht die Trachtentanzgruppe des Bauernvereins auf der Bühne.

Mit dem Dudelsack bereiten die Caverhill Guardians den No Names und den Little Ones noch einmal die Bühne.