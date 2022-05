Mit Kugelschreiber am Hintern Geschicklichkeit zeigen

4 Bei den Spielen in Bittelbronner war auch Feingefühl gefragt. Foto: Lenski

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war 2022 das Jahr des Comebacks für das Dorffest Bittelbronn freute sich Vereinschef Bertram Schullian am Wochenende.















Haigerloch-Bittelbronn - Bereits am Vatertag hatte der Verein einen Rekordbesuch verzeichnet. Am Samstag ging das Fest bei perfektem Wetter in Verlängerung. Festhöhepunkt war der Abend. Bei grandioser Stimmung im rappelvollen Zelt wurde mit der Band "upside-down" aus St. Georgen eine rauschende Partynacht gefeiert.

Bereits am Nachmittag sorgte ein "Spiel ohne Grenzen" für viel Aktion, Spannung und gute Laune bei den Dorffestbesuchern. Bei den Wettkämpfen traten Narren-, Sport- und Musikverein, die Feuerwehr, die "Mädels" und die "Bude" gegeneinander an. Alle sechs Gruppen hatten sich jeweils ein Spiel ausgedacht, an dem Teams jeder Gruppe teilnehmen mussten.

Das rasante Spiel des Narrenvereins um den Kippstuhl erforderte viel Tempo mit gleichzeitigem Feingefühl. Der auf der Kippe stehende Stuhl durfte jedenfalls nicht zu Boden fallen.

Beim "Mädels"-Spiel werden Flaschen mit den Füßen umgestapelt

Beim Bierkistenrennen des Sportvereins ging es darum eine bestimmte Wegstrecke mit Hilfe von Bierkästen zurück zu legen, ohne mit den Füßen den Boden zu berühren. Geschicklichkeit und Balance waren beim Tennisballtransport, das Spiel vom Musikverein, notwendig. Flaschen mit den Füßen von Kiste zu Kiste stapeln, war Inhalt des Spiels der "Mädels".

Einen am Hintern befestigten Kugelschreiber nach kurzem Lauf in leere Flaschen zu stecken, das hatte sich die "Bude" ausgedacht. Den nassen Abschluss bildete das Wasserspiel der Feuerwehr, bei dem mit einem Wasserstrahl in einem begrenzten Feld Tore mit einem Fußball erzielt werden mussten.

Der Narrenverein setzte im letzten Spiel den richtigen Joker und erhielt als Sieger die doppelte Punktzahl. So konnte er sich knapp vor der Feuerwehr und dem Sportverein durchsetzen. Einen gemeinsamen vierten Platz belegten "die Mädels", die "Bude" und der Musikverein "Lyra".

Der Narrenverein erhielt als Wettkampfsieger am Abend einen Siegerpokal überreicht. Moderiert wurden die Spiele von Bertram Schullian.