Jede Menge Musik, kulinarische Schmankerl, Kinderprogramm und ausreichend Gelegenheit, sich in gemütlicher Runde zu unterhalten, alte Bekannte zu treffen und zu genießen – das bot das 18. Zimmerner Dorffest, das am Wochenende stattfand.

Mit dem Fassanstich zu den Klängen des Musikvereins wurde die Veranstaltung am Samstagmittag eröffnet. Vier Schläge brauchte Bürgermeisterin Carmen Merz, bis das Freibier floss. Die Zuschauer jubelten. Alexander Teufel vom Orgateam freute sich ebenfalls über die Besucher und darüber, dass es diesmal gelungen sei, viele Sponsoren für die Veranstaltung zu gewinnen, so dass man die Infrastruktur für die Vereine kostenlos schaffen und das Kinderprogramm kostenlos anbieten konnte.

Mächtig ins Zeug gelegt

Die Vereine hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, damit es sich die Besucher gut gehen lassen konnten. An beiden Tagen sorgte ein abwechslungsreiches Musikprogramm für jeden Geschmack für Unterhaltung. Die kleinen Gäste genossen das vielfältige Kinderprogramm mit Bungee-Trampolin, Kinderschminken und anderem mehr.

Vielseitige Unterhaltung

Für Unterhaltung sorgten die Heimathelden, Luft & Blech, der Barde, Marcel Singer und Kalomba Music sowie DJ Eile. Highlight war am Samstagabend die Partyband „James Torto“ aus Hechingen. Am Sonntag gab es zudem Auftritte vom SchuKi-Kinderchor, dem Narrenzunftballett Zimmern und von der Tanzgruppe Lauterbach.

Mit dem Verlauf zufrieden

Auch die DRK-Bereitschaft, die über das gesamte Wochenende auf dem Dorffest Dienst hatte, war sehr zufrieden. „Wir hatten keine größeren Vorfälle. Das freut uns sehr“, so das Resümee von Ute Lenz. Bis in den frühen Sonntagabend wurde in der Ortsmitte bei der Kirche noch gefeiert.