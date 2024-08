„Dorffest“ in „Rangdengcity“: Mit diesen Showeinlagen klangen die Rangendinger Ferienspiele aus

„Dorffest“ in „Rangdengcity“

6 Und die Finger in die Höhe: Die jungen Bürgerinnen von „Rangdengcity“ ließen die Ferienspiele mit viel Pep ausklingen. Foto: Kapitel-Stietzel

Mit einem Unterhaltungsprogramm klangen die diesjährigen Rangendinger Ferienspiele aus. Groß ist die Freude bei den Betreuern und dem Orga-Team.









Fünf Tage lang war das Gelände der alten Schule fest in der Hand der Rangendinger Jugend: Nun durften am Freitagnachmittag auch erstmals erwachsene Besucher in „Rangdengcity“ vorbeischauen. Sehr zur Freude der Ferienspiel-Betreuer, die mit dem Verkauf von kühlen Getränken, Kuchen und Kaffee beim heißen Wetter kaum hinterherkamen – die Bierbänke im Schulhof waren schon kurz nach Festbeginn gut gefüllt.