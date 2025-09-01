Dorffest in Obernau: Die Band Laredo punktet mit Country-Musik

Das Obernauer Dorffest ist längst kein Geheimtipp mehr: Bereits kurz nach Festbeginn waren die freien Plätze an den Biertischen rar.
Und dazu trug auch die Musik der Band „Laredo“ bei, die mit Country-Rhythmen punkteten. Doch auch das kulinarische Angebot, welches der Musikverein Obernau fürs Dorffest zauberte, ließ keine Wünsche offen. Am Samstagabend zogen die Sauren Kutteln und die Maultaschen – doch auch der angemachte Limburger, die Staks und Pommes waren heiß begehrt. In der Turmschenke am Eselsturm war die Mostbowle der absolute Hit.