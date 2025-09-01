Dorffest in Obernau: Die Band Laredo punktet mit Country-Musik

Das Obernauer Dorffest ist längst kein Geheimtipp mehr: Bereits kurz nach Festbeginn waren die freien Plätze an den Biertischen rar.

Und dazu trug auch die Musik der Band „Laredo“ bei, die mit Country-Rhythmen punkteten. Doch auch das kulinarische Angebot, welches der Musikverein Obernau fürs Dorffest zauberte, ließ keine Wünsche offen. Am Samstagabend zogen die Sauren Kutteln und die Maultaschen – doch auch der angemachte Limburger, die Staks und Pommes waren heiß begehrt. In der Turmschenke am Eselsturm war die Mostbowle der absolute Hit.

Als gegen später „Ernest and the Hemingways“ in die Saiten griffen, war das Gedränge zwischen Eselsturm, Kirche und Dorfmitte so dicht, dass kaum noch ein Durchkommen war. Ernest and the Hemingways boten Rock und Soul vom Allerfeinsten, und die Zuhörer dankten es mit viel Applaus nach den Stücken.

Ein reichhaltiger Mittagstisch

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Blasmusik. Hier konzertierten die Musiker des Musikvereins Wilsingen zum Frühschoppenkonzert. Zur Mittagszeit gab es einen reichhaltigen Mittagstisch mit Schnitzel, Pommes, Salat und anderen schwäbischen Spezialitäten – Dauerbrenner waren natürlich die Sauren Kutteln, eine besondere Spezialität des Musikvereins. Am Nachmittag unterhielt der Musikverein Bieringen die Gäste beim Dorffest, und am Abend sorgten die Maibühlmusikanten aus Rangendingen für die geeigneten Festklänge.

Das Dorffest ist gut besucht. Foto: Angela Baum

Eselsturm romantisch beleuchtet

Am Montag dann war Festausklang – nach einem Dämmerschoppen konzertieren am Abend die Musikvereine Weiler und Wolfenhausen. An allen Tagen war in den Abendstunden der Eselsturm romantisch beleuchtet. Und das kulinarische Angebot wurde natürlich von einem reichhaltigen Kuchenangebot ergänzt. Auch der Weizenstand war immer von trinkfesten Leuten in Beschlag genommen. Die Organisatoren aus der Vorstandschaft des Musikvereins können nun einmal mehr ein positives Fazit ihres Dorffestes ziehen. Gegen Regen hatte man übrigens vorgesorgt – viele Zelte schützten die Gäste vor den Regentropfen.