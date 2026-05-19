Dorffest in Haigerloch: Drei Tage lang voller Musik und guter Stimmung in Bittelbronn

Drei Tage lang verwandelte sich die Bittelbronner Dorfmitte zu einem Ort der guten Laune. Viele halfen mit, den Gästen schöne Stunden zu bescheren.
Über einen richtig guten Besuch freute sich der Förderverein für Kultur und Sport Bittelbronn beim dreitägigen Dorffest im und rund um das Festzelt auf dem Platz vor der Kirche. Bereits zur Eröffnung am Vatertag fanden sich trotz des durchwachsenen Wetters tagsüber viele Gäste bei diesem Event ein. Im Festzelt spielte nach dem Mittagessen die Band „Nachtsound“ um Gerold Stehle einen Pop- und Rock-Hit nach dem anderen und auch am Abend genossen zahlreiche Gäste Musik: nämlich von der Coverband „Rockbliss“.