Das Brigachtaler Dorffest mit großem Mittelaltermarkt findet am Wochenende statt.

Das 38. Brigachtaler Dorffest steht bevor: Von Samstag, 20. Juli, bis Montag, 22. Juli, werden sich die Brigachtaler Vereine um das Wohl der Besucher kümmern.

Sowohl kulinarische Angebote wie auch ein Unterhaltungsprogramm sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

In diesem Jahr steht das Dorffest unter dem Motto „500 Jahre Bauernkrieg“ mit großem Mittelaltermarkt und Lager. Aktionskünstler, Gaukler, Musiker und historische Gruppen, die beim Festplatz ihr Lager aufschlagen, werden die Besucher auf eine spannende Zeitreise zurück ins Mittelalter führen.

Das Fest beginnt am Samstag um 16 Uhr mit dem Fassanstich bei der Feuerwehr. Der Schützenverein wird mit Böllerschüssen aus der historischen Kanone dafür sorgen, dass jeder in Brigachtal hört: „Das Dorffest ist eröffnet“.

Umzug zum Festplatz

Die mittelalterlichen Gruppen kommen in einem Umzug zum Festplatz, ab dann gibt es Programm bis am Montagabend. Am Samstagabend spielt die zehnköpfige Band „Soulmachine“ bei der Feuerwehr, um 22 Uhr ist eine Feuershow auf der Aktionsbühne zu bewundern.

Am Sonntag, 13 Uhr, spielen die Brigachtaler Dorfmusikanten bei der Feuerwehr, um 14 Uhr „Franky“ beim FC Brigachtal und um 19 Uhr „Rockbliss“ beim FC.

Am Montag eröffnet die LTG mit dem Kinderprogramm das Kinderferienprogramm, die Kinder der Kitas sind mit Aufführungen dabei, und abends ab 20 Uhr spielen die „Brillos“ bei der Feuerwehr.