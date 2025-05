Dorffest Herrenzimmern: Was es im Vorfeld alles zu beachten gilt

Unverdrossen und guter Dinge sind die Spielmacher um den Vereinsring Herrenzimmern mit Blick auf das Dorffest, das am 4., 5. und 6. Juli im Veranstaltungskalender der Gemeinde Bösingen steht. Mittlerweile ist ein eingetragener Verein erforderlich, um die Erfolgsgeschichte „Dorffest Herrenzimmern“ in bewährter Weise weiterführen zu dürfen.

Aufbauend auf die Erfahrungen in Bösingen-Ort sowie mit Hilfe eines ausgewiesenen Fachmanns aus Herrenzimmern, stand binnen überschaubarer Zeit eine Satzung und hat sich schließlich ein Team gefunden, Verantwortung zu übernehmen. Die Finanzierung der Fixkosten sowie das steuerrechtliche Korrekte sind essentiell. Michael Bantle (Vorsitzender), Simon Maier (Stellvertreter) und Robert Schuhmacher (Kassier), erfahren in diesen Dingen, stürzen sich mit Überzeugung und Elan in die Organisation. Ein Ehrenamt.

Lesen Sie auch

Dorffest, die 18.

Dieses „Fest der Begegnung“ geht nun in seine 18. Auflage. In komprimierter Form erwartet die Ortsmitte Freunde und Gäste. Die Bühne kommt in „Löfflers Hof“ und nicht mehr in die Kurve. Zwei Vereine sind aus unterschiedlichen Gründen einen Schritt zurückgetreten. In der ersten Reihe stehen weiterhin die Schützen, der Tennisclub, die Musikkapelle, die Narrenzunft, das Jugendhaus, der Sportverein und die Feuerwehr. Sieben wackere Schwaben.

Rücksicht und Akzeptanz

Um den Bedürfnissen der Anlieger gerecht werden zu können, haben sich Gemeinde und Vereinsring Herrenzimmern um Gespräche mit Betroffenen bemüht. Gespräche werden als zielführender als Briefwechsel angesehen.

Wunsch ist, mehr Rücksicht zu nehmen. Ziel, die Akzeptanz zu erhalten. Schließlich wird von Mittwoch (Start des Aufbaus) bis Montag (Abbau) das Nervenkostüm trotz nicht übertrieben langer Öffnungszeiten am Festwochenende (im Vergleich zu Festivitäten an anderen Orten) strapaziert.

Die Schlusszeiten

Musikende in Herrenzimmern am Freitag und am Samstag ist 1 Uhr, Ende des Ausschanks von Getränken 1.30 Uhr, Festende 2 Uhr, bis 4 Uhr bleibt die Security vor Ort. All diese Zeiten betreffen den Sonntag weniger.

Am Montag, 5. Mai, 19 Uhr, besteht die Gelegenheit auf Austausch im Bürgersaal. Doch nicht nur diese Vorgehensweise, im Interesse von Bürgermeister Peter Schuster und Michael Bantle, gilt es zu erwähnen.

Nicht zu vergessen ist der Bus- und Shuttleservice, der es Festbesuchern aus umliegenden Gemeinden ermöglicht, mit gutem Gewissen die Angebote der Vereine anzunehmen.

Bus bedient zwei Routen

Die Route 1 bedient Beffendorf, Waldmössingen, Seedorf, Dunningen und Villingendorf, die Route 2 Dietingen, Irslingen, Böhringen, Harthausen, Epfendorf und Bösingen. DieRoute 1 startet Freitag/Samstag um 19.30 Uhr in der Ortsmitte Beffendorf (Rückfahrt 0.30 Uhr ab Bushaltestelle Grundstraße Herrenzimmern), außerdem am Samstag um 18 Uhr (Rückfahrt 1.45 Uhr). Die Route 2 fährt los in Dietingen Kreuz am Freitag/Samstag um 20.20 Uhr (Rückfahrt 1 Uhr ab Bushaltestelle Grundstraße Herrenzimmern), außerdem am Samstag um 18.50 Uhr (Rückfahrt 2.15 Uhr).

Drei Tage bei Freunden

Das Dorffest beginnt am Freitag, 4. Juli, um 18.30 Uhr durch Bürgermeister und Schirmherr Peter Schuster mit dem Fassanstich. Die Jungmusikkapelle Bö-He unterhält. Ab 20 Uhr ist die Zeit reif für die Band „Shepherd’s Mound an the Fish“.

Am Samstag, 5. Juli, startet der Dämmerschoppen um 16 Uhr. Ab 20 Uhr spielt auf der Festbühne die Band „The Mantics“.

Am Sonntag, 6. Juli, beginnt der Frühschoppen um 10 Uhr. Ab 14 Uhr erfolgt der Auftritt der Kindergärten auf der Festbühne. Spielstraße für die Kleinen in der Kirchstraße ist bis gegen 18 Uhr. Die Verlosung auf der Festbühne ist für 17 Uhr angesetzt.

Den Veranstaltern ist es ein Anliegen zu erwähnen, dass das Sponsoring (über Frank Schuhmacher) ein wichtiger Teil der neuen Dorffest-Wirklichkeit ist. Nicht nur örtliche Firmen seien angeschrieben worden. „Wir brauchen diese Unterstützung“, sagt Michael Bantle, „um Unkosten zu decken.“ Ein wichtiger Baustein: Um die Festbühne kümmert sich ein örtliches Geldinstitut.

Zum Dorffest in Herrenzimmern gehören aber ebenso die Umleitung für den motorisierten Verkehr über die Wiesenstraße von Mittwoch, etwa 17 Uhr, bis Montag, gegen 17 Uhr, und – keineswegs zu unterschätzen – ein traditionell gutes Wetter. Schultes Schuster: „Alle Beteiligten sind motiviert, damit es ein richtig schönes Fest gibt.“