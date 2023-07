Den freudestrahlenden Einzug der Festwirte, des Bürgermeisters Peter Schuster und des Vereinsringvorsitzenden Michael Bantle auf dem Festwagen, vom altehrwürdigen Schlüter-Traktor von Achim Guhl gezogen, der hinter dem Rathaus startete und die Zentralbühne ansteuerte, quittierten die vielen Gästen mit reichlich Beifall.

Die Stimmung ist an den Tischen prächtig. Foto: Hölsch

Pünktlicher Festbeginn

Pünktlich um 18.30 Uhr eröffnete Michael Bantle die Festivität. Große Lobesworte richtete der Vereinsringvorsitze an die Gemeindeverwaltung, an den Bauhof und an die beteiligten Vereinen. Herrenzimmern ohne Sonnenbier sei unvorstellbar. Michael Bantle: „Die Gemeinschaft in Herrenzimmern ist toll!“ Er wünschte drei schöne Tage und er bat die unmittelbaren Anlieger um Verständnis.

Gleich ist der Fassanstich gelungen. Foto: Hölsch

Bürgermeister Peter Schuster schloss sich dem Dank und dem Lob an. Beim traditionellen Fassanstich, den Schultes Schuster zum ersten Mal ausführte, waren alle Zuschauer sehr gespannt. Perfekt und ohne Probleme meisterte er seine Aufgabe – und dies ohne Bierspritzer.

Besucher in Massen

Die Jugendmusikkapelle BöHe unter Leitung von Karin Krell bereicherte musikalisch den Festauftakt.

Pfarrer und Schultes – mehr Obrigkeit geht nicht. Foto: Pfannes

Dank des schönen Wetters kamen bereits am Freitag die Besucher in Massen – von überall her. Und sie fühlten sich sehr wohl. Dafür bot der Vereinsring nicht nur ein buntes und breites Angebot an Speisen und Getränken, sondern organisierte ebenso ein vielfältiges Rahmenprogramm für Jung und Alt. Für gute Laune auf der Festbühne sorgte die bekannte Band „Lissy“.

Junge und hungrige Gäste. Foto: Hölsch

Wie erwartet, kam auch am Samstagabend bei tollem Festwetter eine große Menschenmenge nach Herrenzimmern, das um 17 Uhr begann. Für die jungen Gäste wurde in der Kirchstraße eine „Spielstraße“ aufgebaut, die von den Kindern sehr angenommen wurde. Viele kleinere und größere Attraktionen fanden in den Vereinsständen und -hütten statt.

Dorffest-Besucher – wohin das Auge blickt. Foto: Hölsch

Den Dorffestbesuchern stand eine reichliche Auswahl an kulinarischen Spezialitäten zur Verfügung. Für gute Unterhaltungsmusik sorgten auf der Zentralbühne die „Mantics“.

Die Stimmung ist am „Strand“ ebenfalls gelöst. Foto: Hölsch

Die DRK-Bereitschaft Bösingen übernahm den Sanitätsdienst während der drei Tage.